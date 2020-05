Cerrojo al por partida triple: desde el Central, pasando por la CNV y la UIF

-El BCRA emitió una resolución para restringir el dólar que se puede comprar a través de la Bolsa, tanto para hacer MEP como contado con liquidación, para todas aquellas empresas que tomaron créditos al 24%.

-Si alguien hizo dólar MEP o CCL, no podrá comprar su cupo de u$s 200 ni acceder al mercado de cambios para importaciones por los próximos 30 días. Si alguien compró su cupo de u$s 200 o accedió a importaciones, no podrá operar dólar MEP ni CCL por 30 días.

-También limitó la venta de dólares a las casas de cambio y a los bancos, eliminando la desregulación a otras actividades

-La CNV, por su parte, dispuso que los FCI deberán invertir al menos el 75 % de su patrimonio en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en la Argentina exclusivamente en moneda nacional.

-La Unidad de Información Financiera, en tanto, dispuso que los Alycs (agentes de Bolsa) extremen sus recaudos con las operaciones del MEP y del CCL por el aumento de magnitudes en las operatorias generado durante las últimas semanas, por riesgos de lavado de dinero.