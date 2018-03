Cerealeras liquidarán menos de lo esperado y el dólar salta a $13,80

El dólar saltó 50 centavos ayer y cerró en $ 13,80 como resultado de una menor oferta de divisas por parte de exportadores agropecuarios. Las cerealeras, que según el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay se habían comprometido a ingresar u$s 6000 millones en tres semanas, liquidarán u$s 2000 millones menos en ese plazo. En el sector se quejan de que por la baja en el precio de la soja y el flojo valor de la divisa en la plaza cambiaria tras la salida del cepo los productores no les venden, con lo cual no la cifra original no puede ser alcanzada.



La lógica que gobernó al mercado cambiario mayorista en los últimos días del año pasado, tras la salida del cepo, se alteró esta semana. La abundante oferta de divisas que acercaban cada día las cerealeras en concepto de liquidaciones de prefinanciaciones de exportaciones menguaron en los dos primeros días hábiles de enero, justo cuando la demanda empezó a ejercer su presión (el principio de mes renueva los cupos mensuales de u$s 2 millones del nuevo mercado cambiario).



Ayer el ministro de agricultura Ricardo Buryaile admitió "problemas" en la liquidación de granos. Según pudo saber este diario de fuentes oficiales y del sector exportador, el acuerdo que según Prat Gay iba a generar liquidaciones de exportaciones por u$s 6000 millones en tres semanas terminará finalmente se achicó. Las cerealeras ingresaron u$s 1990 millones desde la salida del cepo al viernes pasado y, en total hasta el viernes 8 de enero aspiran a llegar a los u$s 3300 millones.



Fuentes de Hacienda agregaron que los exportadores acordaron sumar un 20% más a esa cifra, para redondear u$s 4000 millones totales. Esto son u$s 2000 millones menos de lo declarado por Prat Gay al anunciar el final del cepo.



"Todo el sector de empresas cerealeras que se han comprometido a partir de mañana a liquidar 400 millones de dólares por día durante las próximas tres semanas. Para que se entienda bien esto implica un flujo de u$s 2000 millones por semana" dijo textual el ministro el 16 de diciembre último en conferencia de prensa.



En los bancos explicaban ayer que los exportadores a los que tienen como clientes estaban atentos a la relación entre el precio del dólar y la tasa de interés que el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, bajaba ayer durante la licitación semanal de Lebac (ver aparte).



"A los exportadores no les cierra la ecuación entre el dólar y la tasa, si el dólar se mantiene bajo quieren una tasa más alta. Sturzenegger mientras tanto aparenta sentirse más cómodo con un dólar más alto y una tasa más baja", agregaron en la misma mesa.



Entre las empresas exportadoras de cereales y oleaginosas, por otra parte, ayer se quejaban de que es imposible aumentar el ingreso de divisas sin ventas de productores, que siguen optando por la silobolsa. Ayer, en Rosario, las exportadoras pagaron $ 300 más por tonelada que ayer y la venta de productores se reactivó algo. Pero esas ventas no llegaron a tiempo para la rueda de ayer, una de las más movidas que recuerdan los operadores.



La volatilidad que mostró el dólar mayorista ayer no se veía desde enero de 2014. Entre el precio más alto y más bajo que marcó ayer la divisa hubo una distancia de 60 centavos, todo en unas pocas horas. El dólar arrancó el día en $ 13,23 y llegó a subir hasta $ 13,82.



"Cuando se marcó el número más alto del día apareció algo de oferta de exportadores, se corrieron esperando mejor precio", dijeron en otro banco. En los próximos días el Gobierno busca tener cerrado el acuerdo con bancos internacionales para un crédito puente al BCRA por más de u$s 5000 millones.