Cerealeras dejan dólares en cuentas bancarias por la falta de demanda

Las exportadoras de cereales y oleaginosas ingresaron u$s 2860 millones al mercado único y libre de cambios desde la salida del cepo hasta la semana pasada, según datos de su cámara. Por la falta de demanda de parte de importadores, las empresas del sector ingresaron otros u$s 1000 millones al país en forma de depósitos en dólares que inflaron las reservas del Banco Central (BCRA), que avanzan u$s 1550 millones desde la salida del cepo cambiario y quedaron en u$s 25.706 millones.



Los depósitos en dólares escalaron en forma acelerada en las últimas semanas del año pasado, según datos oficiales de la autoridad monetaria. Los depósitos en moneda extranjera se dispararon u$s 1952 millones en diciembre, de los cuales u$s 1727 millones correspondieron a depósitos del sector privado.



El aumento de depósitos es común en cada final de año: los dólares depositados en cajas de ahorro y plazos fijos no se computan como parte del monto imponible para el cálculo de Bienes Personales. Así, muchas divisas van a parar a esas cuentas como vía para eludir parte de ese impuesto y después abandonan el sistema. Claro que el mes pasado el aumento fue mayor al habitual, ya que en mismo mes de 2014 los depósitos crecieron

u$s 380 millones.



Pero además de las golondrinas de fin de año, en bancos aseguran que el pico de este año se dio por dólares que cerealeras comprometieron al Gobierno pero no lograron vender. "Parte de los nuevos depósitos son órdenes de pago que están en los bancos esperando ser liquidadas. Las exportadoras pasan ese dinero del banco corresponsal y a las cuentas MEP que están encajadas en el BCRA y que por lo tanto se computan como parte de las reservas", contaron en una entidad que trabaja con cerealeras.



A grandes rasgos, en los bancos ayer estimaban en algo menos de u$s 1000 millones los dólares que las exportadoras habían depositado en bancos corresponsales. En el sector, en cambio, aseguraban que se habían ingresado al país u$s 4000 millones en total, entre lo que se vendió –propiamente se liquidó– en el mercado cambiario mayorista y lo que se depositó en el sistema.



Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera–Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), entre la semana del 14 al 18 de diciembre y la semana pasada se liquidaron en el mercado cambiario u$s 2860 millones. Pero las estadísticas de la cámara no cubren al 100% de las empresas y, en esta ocasión, el acuerdo hecho con el Gobierno fue hecho empresa por empresa.



Aunque en un principio el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay dijo que había acordado con empresas exportadoras de granos y oleaginosas el ingreso de u$s 6000 millones, la cifra acordada terminó siendo de u$s 3300 millones más un 20% extra que llevó al total a u$s 4000 millones.