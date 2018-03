Edición Impresa

Cerca de u$s 4700 millones de la megaemisión quedarán en las reservas Hoy las tenencias del Banco Central subirán u$s 7200 millones, por la entrada de los dólares sobrantes de la emisión de u$s 16.500 millones de esta semana tras el pago a los holdouts. En breve se pagarán otros u$s 2500 millones a bonistas reestructurados.