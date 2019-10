Cepo recargado: qué pasa con la compra venta de dólares en los bancos y fintech

Luego de que el control de cambios o "cepo light" se endureció, al pasar de u$s 10000 a u$s 200 por mes, se dio lo que había anticipado el propio presidente del Banco Central (BCRA) durante la conferencia de prensa de esta mañana: la operatoria de compra y venta de dólares no es la habitual en algunas entidades bancarias y fintech.

La situación no es generalizada, entre los bancos más importantes del país, por ejemplo, se pueden encontrar ambos casos, ya que uno informó que trabaja con normalidad mientras que otro dijo que se está "adecuando los sistemas y esperando las aclaraciones de la norma". La situación podría estar resuelta en un 100% mañana o incluso antes.

Anoche, una reunión extraordinaria del Banco Central definició que hasta diciembre se podrán comprar hasta u$s 200 por mes y no más los u$s 10000 del cepo light que el Gobierno impuso en septiembre pasado.

"Estamos vendiendo ok con el nuevo tope", aseguraron, de manera informal, desde una entidad de capitales extranjeros. Desde otro banco público coincidieron en afirmar que ya se operaba con normalidad.

Los bancos readecúan sus sistemas ante el endurecimiento del cepo.

En el caso de las fintech, ya desde el viernes una de las principales había avisado a sus clientes via mail que la opertaria fuera del horario cambiario, es decir, el viernes después de las 15 horas y durante el fin de semana iba a estar restringida en cupo, e incluso hasta suspendida la negociación el domingo.

Así, como ya está abierto el mercado de cambios, la operatoria está disponible; no presentaron problemas a la hora de adecuar el nuevo límite.

"Los bancos necesitan algo de tiempo para adaptar sus sistemas, puede que los cambios estén operativos hoy", explicó Guido Sandleris más temprano, en la conferencia de prensa que dio sobre la nueva, al mismo tiempo que auguró como resultado al cepo, un mercado cambiario que "opere más equilibrado".

La importancia de operar online aumenta con el nuevo cepo, ya que el nuevo límite es de u$s 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuentas bancarias y de apenas u$a 100 los que pueden ser comprados en efectivo.