Cepo: ministros, secretarios, diputados y senadores tampoco podrán comprar dólar ahorro

Los funcionarios de alto rango de los poderes Ejecutivo y Legislativo no podrán comprar dólar ahorro. Así lo determinó este jueves el propio Gobierno nacional, luego del revuelo que había provocado la restricción para las compras de divisas para atesoramiento a los empleados de todas aquellas empresas que hayan accedido al programa de Asistencia para Trabajo y Producción (ATP).

La decisión había sido anticipada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en sendas entrevistas otorgadas en la antesala de la conferencia de prensa que brindó el Gobierno para presentar el paquete de medidas con las que buscará reactivar la economía.

Dicha determinación fue luego confirmada por el propio Banco Central (BCRA). "Se bloquearán los CUIT para la compra para atesoramiento de divisas de los funcionarios del máximo nivel de la administración pública nacional hasta el rango de subsecretarios o equivalentes, de legisladores nacionales (diputados y senadores), y los directores de bancos públicos, incluidos los del BCRA", precisó en un comunicado.

De acuerdo al sitio oficial que brinda información sobre las estructuras organizativas de la Administración Pública Nacional centralizada, la cantidad de cargos jerárquicos del Ejecutivo asciende a 8617. A ellos deben sumarse los 257 diputados y los 72 senadores de la Nación y los directores de los bancos públicos. Todos ellos, por lo tanto, no podrán adquirir el cupo de u$s 200.

No se anunció restricción alguna, sin embargo, para familiares directos de los funcionarios alcanzados por la medida.

De esta manera, la entidad que preside Miguel Pesce continúa reduciendo el universo de potenciales compradores de dólar ahorro. Es que cabe recordar que la semana última, el Central había informado que casi 4 millones de personas humanas habían adquirido u$s 768 millones en agosto.

Estas nuevas restricciones se presentaron menos de 24 horas después de que las reservas internacionales del Banco Central sufrieran la mayor caída diaria del año. De acuerdo al cierre provisorio informado el miércoles, las mismas se habían desplomado u$s 370 millones, hasta los u$s 41.381 millones. Este jueves, en tanto, cedieron otros u$s 11 millones, hasta u$s 41.370 millones, y anotaron un nuevo mínimo para los últimos tres años y medio.

Pese al nivel crítico que exhiben las reservas internacionales, el ministro Guzmán buscó ayer disipar las dudas en torno a la política cambiaria del Gobierno al descartar la posibilidad de que haya un nuevo endurecimiento del cepo. "Ya no hay medidas que afecten al grueso de la gente", aseguró.