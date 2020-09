Cepo al dólar: hasta "BCRA cuevero", los comentarios de los economistas en Twitter

Apenas el Banco Central anunció las medidas que refuerzan el cepo cambiario con más restricciones a la compra de dólares y una retención del 35% a cuenta de Ganancias que se suma al impuesto "solidario" (PAIS) que ya rige para la compra de divisas, numerosos economistas salieron a comentar las medidas desde sus cuentas de Twitter.

Muchos de ellos usaron la ironía ("los del BCRA deben ser cueveros" o "esto es para llevar la exit yield al 8%").

Los siguientes, son algunos de los comentarios de analistas y expertos que siguieron al anuncio del refuerzo del cepo:

Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de OJF: "Entiendo que se le obliga al sector privado que reestructure, defaultee o pierda fortunas (vendiendo en pesos con precios controlados y pagando deuda al dólar MEP) por encima de lo que ya perdió este año. Entre otras cosas".

Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores: "QEPD puré (...) BCRA encontró una elegante manera de eliminar los u$s 200 sin eliminarlos"

Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores: "QEPD puré (...) BCRA encontró una elegante manera de eliminar los u$s 200 sin eliminarlos"

Lucas Llach, ex vicepresidente del Banco Central: "Todo parte del malentendido de creer que nuestro problema es con el dólar y no con el peso (...) Dentro de todo el esperpento, me sorprende el cierre completo de CCL a no residentes. Es el NO VENGAS más grande en mucho tiempo, y eso que tiene mucha competencia".

Luciano Laspina, diputado, economista y diputado nacional: "Cepo al cepo.

@BancoCentral_AR mando a reestructurar todas las deudas del sector privado que vences de aquí a fin de año. Como si el 1 de enero se arreglara algo. A pocos días de salir del default soberano vamos a un default del sector privado".

Diego Giacomini, economista: "Está claro que los del Central son todos cueveros o animales".

Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso: "Más controles a la compra de dólares: los gastos con tarjeta se descontarán del cupo mensual de USD 200 - Te acordas que te decían que después de la reestructuración se flexibilzaba el cepo. ¿Y vos les creíste?".

César Litvin, tributarista, CEO en Estudio Lisicki, Litvin & Asoc: "El dólar tarjeta tendrá un 65% de componente impositivo,entre el #impuestopais y una nueva retención de #ganancias. (...) La nueva retención de #ganancias será costo para el Monotributista y para los que no son contribuyentes de #ganancias, ni de #BienesPersonales"

Christian Buteler, analista financiero: "Cuando este gobierno asumió pagabas el dólar oficial a $62.75 en el Banco Nación Hoy ese mismo dólar te sale $130 con los impuestos Una suba de 107% en 9 meses (...) Pesce dijo que no le importa el dolar blue, que ese es un dólar de delincuentes Sr. Presidente del BCRA, el dólar que ud venden hoy lo llevaron al mismo valor que el dólar delincuente. (...) Ni idea a cuento se puede ir mañana el blue, pero $150 me parece barato".

Carlos Rodríguez, economista: "Yo pago mucho de ganancias y gasto mucho de tarjeta afuera. O sea que a mi todo esto del dolar no me afecta. Como siempre, esto es a favor de los q mas tienen. (...) Aclaro: pago mis gastos en dolares con mis dolares ahorrados hace años y q estan en el banco. No compro hace años dolares al BCRA".

Nery Persichini, economista: "Todas medidas para llevar la exit yield al 8%. Tranquilos".

Ernesto Mattos, economista, Centrio Cultural de la Cooperación: "El Banco Central decidió que las empresas podrán acceder solo al 40% de las necesidades de dólares para hacer frente a las deudas financieras. El resto deberán renegociarlo. El gasto de tarjetas de crédito en el exterior se descontará del cupo de los 200 dólares mensuales. (...) 1. @BancoCentral_AR pone en marcha una estrategia de normalización financiera, que implicará la eliminación de la posibilidad de que los agentes financieros no residentes lleven adelante operaciones de liquidación de títulos valores contra moneda extranjera, (...) 2. a fin de regular la salida de divisas a través del mercado de capitales local. Además, en vistas de impedir posibles elusiones a lo dispuesto, el BCRA limitará la posibilidad de liquidación local de operaciones con títulos valores realizadas íntegramente en el exterior"