Cepo al dólar: alivian a empresas con deuda pero habrá más control sobre importadores

Un mes después del último endurecimiento del cepo cambiario, el Banco Central (BCRA) continúa ajustando detalles sobre el acceso al mercado de cambios para empresas endeudadas en moneda extranjera. Por un lado, el directorio del organismo presidido por Miguel Pesce estableció este jueves que aquellas empresas con vencimiento de deuda mensual superior a u$s 1 millón, podrán usar las divisas generadas por sus exportaciones para cancelar sus obligaciones.

Pero por el otro, el BCRA también dispuso, a través de la comunicación "A" 7138, que en adelante las empresas deberán notificar cuando realicen giros al exterior por montos iguales o superiores a u$s 50.000. Hasta hoy, solo debían hacerlo para montos a partir de u$s 500.000. "Es a régimen informativo. Solo para cuestiones estadísticas, no afecta el acceso al mercado", se atajaron puertas adentro de la autoridad monetaria.

Respecto a la flexibilización para las empresas que deban enfrentar vencimientos de deuda, la entidad aseguró a través de un comunicado que "el Directorio del BCRA tomó esta decisión recomendada por las empresas en el marco del diálogo constructivo que lleva adelante con el sector privado".

El 15 de septiembre último, el Central había determinado –a través de la comunicación "A" 7106– que todas aquellas compañías que debieran hacer frente a vencimientos de deuda en moneda extranjera que superasen dicho monto mensual hasta el 31 de marzo de 2021, debían presentar un plan de repago. Ese programa debía incluir un monto neto de acceso al mercado de cambios que no supere el 40% del monto de capital que vencía y, para el resto, una prórroga de pagos de al menos 2 años.

Dicha norma fue flexibilizada por el BCRA una semana atrás, cuando estableció que las empresas podrían acceder al mercado de cambios con una antelación de hasta 30 días corridos a la fecha de vencimiento para cancelar capital e intereses de deudas financieras. Adicionalmente se había dispuesto que podrían acceder al mercado de cambios con anterioridad a la fecha de vencimiento, cuando la precancelación se concreta en el marco de un proceso de canje de títulos de deuda.

De acuerdo a un informe elaborado por Moody´s, la cantidad de empresas alcanzadas por la medida asciende a 30, y entre ellas poseen deuda en obligaciones negociables por unos u$s 1253 millones.