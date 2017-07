Central Puerto creció 2,68% y el Merval sumó su segunda alza consecutiva

Los papeles de Central Puerto ganaron 2,68 por ciento, a 23 pesos cada uno y lideraron las alzas dentro del Merval, que sumó su segunda suba consecutiva al ascender 0,30%, hasta situarse en las 21.515,67 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registraron Pampa Energía (2,46%), TGN (2,07%), y Transener (1,67%).

“Luego de que hoy se oficializara la suspensión por 180 días de la resolución que gravaba la renta financiera para no residentes, las energéticas animaron la Bolsa. Básicamente, experimentaron un rebote después de las bajas que habían mostrado la semana pasada", explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

"El volumen se ubicó por debajo de la media que venía operando y cerró con $ 260 millones”, agregó.

El total negociado en acciones ascendió a 261.377.153 pesos, con un balance de 37 papeles en baja, 35 en alza, y 11 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

"Comenzaron con bajas, que se dieron principalmente en los nominados en dólares. Sin embargo, luego fueron recuperando terreno para cerrar con tendencia mixta", añadió Trella.

Entre los bonos, el AN18 perdió 0,43%, el AY24 subió 0,06%, el Descuento en dólares descendió 0,13%, el Descuento en pesos mejoró 0,26%, el NF18 cayó 0,74%, el Par en dólares retrocedió 0,97%, el Par en pesos avanzó 0,55%, el PR13 se depreció 0,38%, y el PR15 sumó 0,06%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se contrajo 1,32% ($ 150), el TVPP (en pesos) bajó 1,06% ($ 9,35), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se valorizó 1,89% ($ 162).

¿Qué pasó con los ADRs?

Las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyeron la jornada con tendencia alcista.

En ese contexto, los papeles de Irsa Inversiones y Representaciones saltaron 3,47%, a 23,27 dólares cada uno, y lideraron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron Pampa Energía (3,08%, u$s 54,53), Petrobras Argentina (2,91%, u$s 10,98), y TGS (2,49%, u$s 15,22).

Como contrapartida, retrocedieron los ADRs de Irsa Propiedades Comerciales (-4,59%, u$s 52), Nortel Inversora (-1,96%, u$s 33), y Tenaris (-1,73%, u$s 32,33).