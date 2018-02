Central Puerto crece 4,9% y el Merval recorta las ganancias iniciales

Los papeles de Central Puerto crecen 4,99 por ciento, a 35,80 pesos cada uno, y lideran las subas dentro del Merval, que gana 0,88% a media sesión, hasta situarse en las 31.829,33 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las subas más importantes las registran Macro (4,29%), Supervielle (4,16%), y Holcim (3,80%).

"La duda para el día de hoy está en ver que tendencia tendrá el Merval tras los reacomodamientos de ayer", deslizó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

"Luego de los feriados del lunes y martes, la suba del mercado se trató de un reacomodamiento ya que tras Wall Street había operado con subas, al igual que los ADRs", añadió.

El total negociado en acciones ascendió 451.974.047 pesos, con un balance de 48 papeles en alza, 24 en baja, y 11 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval finalizó la rueda con un salto de 4,75% y puso fin a una racha bajista que se prolongó por tres jornadas.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 0,47%, el AY24 cede 0,26%, el Descuento en dólares asciende 0,03%, el Descuento en pesos se contrae 0,36%, el PR13 se valoriza 0,24%, y el PR15 crece 0,06%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) salta 3,03% ($ 170), el TVPP (en pesos) sube 1,16% ($ 8,70), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) crece 3,43% ($ 181).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Macro crecen 4,92%, a 105,75 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de Edenor (2,76%, u$s 57,69), Francés (2,06%, u$s 24,29), y Pampa Energía (1,90%, u$s 62,21).