Central Puerto crece 3,5% y el Merval prolonga su recuperación

Los papeles de Central Puerto ganan 3,57 por ciento, a 23,20 cada uno, y lideran las subas dentro del Merval, que sube 0,80 por ciento a media rueda, hasta situarse en las 21621,78 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registran Pampa Energía (2,73%), TGN (2,72%), y Agrometal (2,41%).

"Para el día de hoy, el mercado estará atento a ver si la suba de ayer consolida tendencia alcista", explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

"Hoy no hay indicadores económicos importantes, con lo cual Wall Street seguirá de cerca los balances corporativos, esta semana le toca al sector financiero. Por su parte, el Merval acumula una caída de 1,92% en julio pero sube 26,79% en el año", añadió.

El total negociado en acciones asciende a 145.577.462 pesos, con un balance de 37 papeles en baja, 31 en alza, y 10 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el AY24 resta 0,04%, el Descuento en dólares en pesos desciende 0,13%, el Par en pesos cae 0,84%, el Par en pesos se valoriza 0,55%, el PR13 retrocede 0,38%, y el PR15 suma 0,28%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) avanza 0,63% ($ 160).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de los papeles de firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia alcista a media sesión.

En ese contexto, las acciones de Pampa Energía crecen 3,33%, a 54,66 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Los otros avances más importantes los registran Petrobras Argentina (3,09%, u$s 11), TGS (2,96%, u$s 15,29), e Irsa Inversiones y Representaciones (2,27%, u$s 23).

Como contrapartida, crecen los ADRs de Tenaris (-1,31%, u$s 32,47), Irsa Propiedades Comerciales (-0,92%, u$s 54), y Globant (-0,36%, u$s 44,13).