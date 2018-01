Central Costanera salta 5,8% y el Merval prolonga su recuperación

Los papeles de Central Costanera crecen 5,87 por ciento, a 18,95 pesos cada uno, y lideran las alzas dentro del Merval, que se permanece en terreno positivo por segunda rueda consecutiva al ganar 1,30% a media rueda, hasta situarse en las 32.494,82 unidades.

“El avance de Central Puerto obedece a su decisión de sacar su ADR y empezar a cotizar en Wall Street”, explicó Ramiro Marra, CSO de Bull Market Brokers, en diálogo con El Cronista.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Phoenix Global Resources (3,50%), Central Puerto (3,41%), y Agrometal (2,81%).

El total negociado en acciones asciende a 367.147.662 pesos, con un balance de 55 papeles en alza, 17 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

“Ayer, el Merval se recuperó tras dos jornadas de caídas consecutivas al cerrar con una suba del 1,38% y recupero el nivel por sobre los 32.000 puntos que había perdida en la última rueda”, recordó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

“Los inversores estarán atentos a ver si la suba de ayer es el comienzo de una nueva tendencia alcista”, agregó.

En lo que va del año, el Merval en el año acumula 6 subas y 2 bajas.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 desciende 0,05%, el Descuento en dólares baja 0,49%, el Descuento en pesos mejora 0,93%, el PR13 salta 2,44%, y el PR15 se valoriza 0,74%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPE (en euros) crece 3,66% ($ 255), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) avanza 1,45% ($ 210).

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia mixta.

En ese contexto, los papeles de Edenor crecen 3,14%, a 53,55 dólares cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de TGS (2,62%, u$s 23,14), Ternium (1,88%, u$s 34,11), y Pampa Energía (1,66%, u$s 71,20).