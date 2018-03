Central Costanera pierde 4% y arrastra al Merval a terreno negativo

Los papeles de Central Costanera caen 4,08 por ciento, a 18,80 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que quiebra una racha de dos alzas consecutivas al ganar 1,16%, hasta situarse en las unidades 32.477,16 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registran Concesionario del Oeste (3,23%), Francés (2,97%), y Transener (2,22%).

Ayer, las acciones de Central Costanera habían saltado más de 9% por ruido mediático y una serie de recomendaciones.

“Hubo un poco de todo pero noticias no hubo ninguna. Luego de meter un tremendo balance salieron algunos a recomendarla, con muy poco la dispararon”, comentó una fuente de la city porteña al término de la rueda de ayer.

El total negociado en acciones asciende 16.648.893 pesos, con un balance de 37 papeles en alza, 12 en alza, y 10 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 0,05%, y el AY24 desciende 0,09%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Ternium caen 1,74%, a 33,80 dólares cada uno, y lideran los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registran Tenaris (-0,82%, u$s 34,99); Francés (-0,75%, u$s 22,57); Cresy (-0,70%, u$s 21,22); Pampa Energía (-0,40%, u$s 61,52); Macro (-0,10%, u$s 107,50); Globant (-0,10%, u$s 51,99); e YPF (-0,09%, u$s 22,48).

Como contrapartida, avanzan los ADRs de Bunge (1,74%, u$s 78,46); Telecom Argentina (0,63%, u$s 31,88); Galicia (0,57%, u$s 62,58); TGS (0,54%, u$s 20,33); e Irsa Inversiones y Representaciones (0,23%, u$s 26,51).