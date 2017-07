Central Costanera creció 3,69%, y el Merval se recuperó luego de tres caídas seguidas

Los papeles de Central Costanera saltaron 3,69 por ciento, a 12,65 pesos cada uno, y lideraron las subas dentro del Merval, que quebró una racha bajista que se prolongó por tres ruedas consecutivas al ganar 0,39 por ciento, hasta situarse en las 21.284,92 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Siderar (2,97%), Autopistas del Sol (2,07%), y Transener (1,87%).

“El Merval logró quebrar la tendencia negativa de las ultimas tres ruedas con un volumen nuevamente bajo en relación al promedio $ 251 millones de las últimas jornadas”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com

El total negociado en acciones ascendió a 241.897.898 pesos, con un balance de 39 papeles en baja, 38 en alza, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

"De esta manera el Merval cerró en sintonía con las principales bolsas de la región. Mañana, los analistas estarán atentos a ver si el índice logra mantener la tendencia positiva", añadió Trella.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“La tendencia fue mayormente positiva. Las mayores subas se registraron en los bonos en dólares”, puntualizó Trella.

Entre los bonos, el AN18 ganó 1,36%, el AY24 creció 1,31%, el Descuento en dólares avanzó 0,39%, el Descuento en pesos cedió 0,06%, el NF18 retrocedió 0,18%, el Par en dólares subió 0,61%, el Par en pesos mejoró 1,12%, el PR13 se contrajo 0,62%, y el PR15 se apreció 0,22%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) cayó 2,01% ($ 153,75), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) saltó 1,84% ($ 166).

¿Qué pasa con los ADRs?

Los papeles de Globant cayeron 4,50 por ciento, a u$s 45,21 cada uno y lideraron las bajas entre sus pares de firmas argentinas que cotizan en Wall Street.

Los otros retrocesos más importantes los registraron Edenor (-1,81%, u$s 30,33), Banco Macro (-1,07%, u$s 87,99), y Ternium (-1,02%, u$s 30,14).

Como contrapartida, avanzaron los ADRs de Cresud (0,68%, u$s 17,89), Tenaris (0,50%, u$s 31,94), y Francés (0,44%, u$s 15,89).

¿Qué pasará mañana?

"Se conocerán datos relevantes de la economía de los Estados Unidos y la Eurozona. En EE.UU. se publicaran los datos de consumo personal y el PBI anualizado, mientras que en la eurozona se conocerán los datos de confianza económica y confianza del consumidor", completó Trella.