Central Costanera cayó 2,2% y el Merval sumó su segunda caída consecutiva

Tras una jornada volátil, los papeles de Central Costanera cayeron 2,25 por ciento, a 15,20 pesos cada uno y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su segundo ajuste consecutivo al perder 0,10%, hasta situarse en las 26.769,88 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registraron Edenor (2,03%), Banco Macro (1,91%), y Galicia (1,82%).

“Wall Street arranca la semana más calmo, al verse interrumpida su operatoria de bonos por el ‘Columbus Day’, lo cual condicionó a las acciones locales que se inclinaron por extender aún a ‘regañadientes’ la tímida toma de ganancias que vienen amagando con impulsar en las últimas ruedas”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber

“Es por ello que el Merval cerró con un ligero descenso de 0,1%, con los bancos y las petroleras entre los sectores más flojos, bajo un volumen también algo más reducido”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 557.338.405 pesos, con un balance de 41 papeles en alza, 41 en baja, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos carecieron de referencias en sus cotizaciones en dólares ante el feriado del norte, por lo cual sus oscilaciones de precios sólo estuvieron asociadas a la evolución del tipo de cambio, luego de que el riesgo país alcanzara un mínimo de 360 puntos básicos en las últimas ruedas”, añadió.

Entre los bonos, el AN18 subió 0,36%, el AY24 ascendió 0,01%, el Descuento en dólares bajó 0,07%, el Descuento en pesos cedió 0,38%, el NF18 creció 0,38%, el Par en pesos cayó 0,43%, el PR13 retrocedió 0,51%, y el PR15 se contrajo 0,21%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se desvalorizó 0,39% ($ 192,50), el TVPP (en pesos) saltó 0,80% ($ 12,60), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se contrajo 0,50% ($ 198), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) se hundió 3,02% ($ 193).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con tendencia bajista.

En ese contexto, los papeles de Irsa Inversiones y Representaciones caen 2,50%, a 24,99 dólares cada uno y lideraron los retrocesos.

Los otros ajustes más importantes los sufrieron los ADRs de Bunge (-2,08%, u$s 67,29), Ternium (-1,83%, u$s 30,28), y Macro (1,41%, u$s 120,56).