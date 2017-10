Central Costanera cayeron 5% y el Merval concluyó con signo bajista

Tras una jornada volátil, los papeles de Central Costanera se hundieron 5 por ciento, a 15,20 pesos cada uno y lideraron las bajas dentro del Merval, que concluyó en terreno negativo al perder 0,60%, hasta situarse en las 26.933,46 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registraron Comercial del Plata (4,03%), Transener (2,97%), y TGN (2,73%).

“Más calmo se presentó Wall Street, tras volver a coquetear con máximos mientras monitorea los eventos políticos en España, a pesar de lo cual las acciones locales volvieron a inclinarse por impulsar una corrección, tras intermitentes amagues en las últimas ruedas”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Así es que el Merval finalmente devolvió 0,6%, una vez más con las energéticas principalmente en el centro de la escena, bajo un volumen que siguió más expandido”, añadió.

El total negociado en acciones asciende a 819.449.047 pesos, con un balance de 58 papeles en alza, 49 en baja, y 4 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos registraron una leve mejora promedio de 0,1% en sus cotizaciones en dólares, con el riesgo país aún merodeando los 360 puntos básicos en busca de un respiro tras la importante contracción de ‘spreads’ acumulada post-PASO”, añadió.

Entre los bonos, el AY24 ascendió 0,16%, el Descuento en dólares bajó 0,39%, el Descuento en pesos cedió 0,55%, el Par en dólares subió 0,32%, el PR13 cayó 0,51%, y el PR15 se contrajo 0,30%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se valorizó 0,39% ($ 193), el TVPE (en euros) avanzó 0,88% ($ 230), y el TVPP (en pesos) saltó 1,20% ($ 12,60).

Además, el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se contrajo 0,72% ($ 200), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) se incrementó 1,55% ($ 196).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con tendencia alcista.

En ese contexto, los papeles de Ternium ganaron 1,95%, a 30,82 dólares cada uno y lideraron los avances.

Las otras subas más importantes los registraron los ADRs de Globant (1,01%, u$s 41,90), Nortel Inversora (0,78%, u$s 39,81), y TGS (0,70%, u$s 21,56).