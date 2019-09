Cayó un 50% en dólares el capital administrado por los fondos comunes

La industria de Fondos Comunes de Inversión se vio fuertemente afectada por las medidas tomadas por el Gobierno en base al reperfilamiento de la deuda de corto plazo tanto en pesos como en dólares. Desde las Elecciones PASO la caída en el patrimonio de la industria en dólares fue de un 65% y un 51% desde el reperfilamiento.

La crisis que esta atravesando la Argentina está teniendo como una de las mayores victimas a la industria de fondos comunes de inversión la cual, por culpa de la caída de los activos y de los rescates de los últimos días, sumados a la suba del tipo de cambio vio una importante caída en el patrimonio administrado por el total de la industria.

Según datos del mercado, antes de las Paso el total de la industria administraba u$s 18.848 millones. Luego de las Paso y por culpa de la importante caída en los activos y rescates, los fondos comunes de inversión vieron una caída en el total administrado por un total de u$s 5965 millones, o un 31,2% de merma. Luego, tras las medidas del ministro Lacunza sobre el reperfilamiento, la industria vio un segundo sacudón, perdiendo u$s 6436 millones en menos de una semana o un 50% desde los valores post Paso.

Si se tomase como referencia el máximo del patrimonio administrado por el total de la industria de fondos comunes de inversión en abril de 2018 en u$s 35.386 millones, la merma hasta los valores actuales es de 82%, lo que implica que los fondos apenas administran el 18% de lo que supieron administrar en abril del año pasado.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) agregaron que, en términos de pesos, desde las Paso, la caída fue del 31%, y desde el jueves antes de los anuncios del Gobierno bajó un 21%.

“Los datos oficiales siguen mostrando una salida importante de los fondos de liquidez que cayeron $10.2000 millones, hasta los $144.7 mil millones. Por su parte los fondos de Renta Fija que informaron su patrimonio cayeron un 5%. Esta baja se explica por una caída en el rendimiento de $9.400 millones, y salidas netas de fondos por $6.600 millones hasta los $308.300 millones. Así, la industria vuelve a niveles de diciembre de 2018, con activos bajo administración por $599.300 millones”, dijeron desde PPI.

Entre los que mas sintieron el impacto fueron las gestoras bancarias quienes históricamente contaban con un market share del 65% y, tras el cimbronazo en la industria pasaron a tener un market share del 59,75%. Las gestoras independientes pasaron del 35% que solían tener al 40,3% actual.

Según datos provistos por el mercado, entre las gestoras bancarias que mayor participación del mercado cuentan se destacan Santander Rio Asset Management con el 13,5%, Fima Fondos de Inversión de Grupo Financiero Galicia con el 8,73%, Pellegrini de Banco Nación (6,85%), BBVA Asset Management (5,03%) y HSBC Administradora de Fondos con el 4,53% del total.

Entre las gestoras independientes se destacan el fondo global de inversiones Schroders con el casi 10% del total, Compass Group con el 5,3%, Megainver con el 4,18%, Delta Asset Management y Balanz con el 2,82% del total.

¿Por qué cae el patrimonio administrado?

El valor del capital administrado por la industria depende tanto del valor de los activos que conforma el portafolio de los fondos comunes de inversión, así como también por la dinámica que tomen las suscripciones y rescates de los fondos. Lamentablemente, en los últimos 30 días se dieron una combinación de ambas variables que terminaron golpeando al tamaño de la industria de fondos.

Por el lado de los rescates se estima que se vieron salidas por mas de u$s 4.000 millones en los últimos 30 días. A su vez, los precios de todos los activos financieros se desplomaron generando una baja significativa en el valor de la cuotaparte. La suba del dólar también golpea al tamaño de la industria medido en moneda dura ya que desde las Paso el tipo de cambio se disparó un 33%, pasando de $45 a $60.

El Merval medido en dólares cayo un 57,8% desde las Paso. Se ven bajas del orden del 74% en acciones de Transener, 72% en Grupo Financiero Galicia y Transportadora de Gas del Norte. Banco Macro se desplomó un 68% en dólares.

Por su parte, los bonos también registraron caídas impresionantes del orden del 40% al 65% en distintos tramos de la curva. Esto empujo a un desplazamiento de la curva soberana en la parte corta de más de 4000 puntos básicos desde las Paso hasta la actualidad. El riesgo país más que se triplicó desde las Paso. El riesgo país valia 860 puntos antes del 11 de agosto y actualmente opera en niveles de 2530 puntos.

Las Letes en dólares por su parte registraron pérdidas significativas de casi un 50%, empujadas primero por las Paso y luego por las medidas del ministro Lacunza respecto del reperfilamiento de la deuda de corto plazo tanto en pesos como en moneda local. La caída igualmente significativa en el mercado secundario de las Lecap generó también un impacto significativo en el valor de las cuotaspartes y, por ende, en el total de la industria.