Cayó 65% la compra de dólares para atesoramiento en marzo

Por el cepo de los u$s 200, las personas humanas, que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta en marzo u$s 174 millones, básicamente por viajes y otros gastos con tarjetas, que cayeron 65% de forma interanual.

Los inversores institucionales y otros, tanto residentes como no residentes, efectuaron ventas netas en el mes por u$s 82 millones.

En marzo, el BCRA compró u$s 178 millones en el mercado de cambios, que fueron cubiertos por las ventas netas de los clientes de las entidades y de estas últimas, por u$s 158 millones y u$s 20 millones, respectivamente.

Las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por u$s 416 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector con oferta neta en términos históricos, oleaginosas y cereales, tuvo ventas netas por u$s 939 millones, 30% por debajo de sus ventas netas de marzo de 2019. Al igual que en los dos meses previos, continuaron cancelando deuda externa por anticipos y prefinanciaciones.

Las empresas del sector real no oleaginosas y cereales realizaron compras netas por u$s 524 millones, principalmente para cancelar deuda financiera y para realizar pagos netos por bienes.

La cuenta corriente cambiaria, que comprende el resultado neto de operaciones de cambio registradas como exportaciones netas de bienes y servicios, e ingreso primario y secundario en línea con las definiciones de la balanza de pagos, registró un superávit de u$s 83 millones.

La cuenta financiera del sector privado no financiero tuvo un déficit de u$s 483 millones, como consecuencia de cancelaciones netas de deuda financiera y de la formación de activos externos, compensadas en parte, por ingresos vinculados a inversiones directas.

Las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Sector Financiero resultaron deficitarias en u$s 745 millones, explicadas por el incremento de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) y por cancelaciones de préstamos financieros y líneas de crédito.

Las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Gobierno General y BCRA registraron una salida neta de fondos por u$s 292 millones, que se explicó básicamente por los pagos netos de títulos de deuda y préstamos financieros. Durante marzo, las reservas internacionales descendieron u$s 1.229 millones, finalizando el mes con un stock de u$s 43.561 millones