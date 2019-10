Cayeron las reservas y volvieron a su nivel de octubre del año pasado

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) perforaron ayer los u$s 48.000 millones por primera vez desde octubre del año pasado. Las tenencias de la entidad conducida por Guido Sandleris bajaron por el pago del cupón de un bono, pero están bajo presión constante por varios frentes: salida de depósitos en dólares, imposibilidad de refinanciar vencimientos y la siempre presente demanda de divisas, aún bajo cepo cambiario. Pierden más de u$s 18.000 millones desde las PASO y caen por debajo del nivel que tenían antes de que el FMI hiciera el primer desembolso en junio del año pasado.

Las reservas internacionales cayeron ayer u$s 84 millones. El principal factor que golpeó a las arcas del BCRA fue el pago de intereses del Bonar 20, por unos u$s 118 millones. Además, operadores aseguraban que la autoridad monetaria se mostró activa en el mercado cambiario con ventas destinadas a evitar un avance del dólar.

Este viernes, además, el Tesoro tiene que pagar otro vencimiento aún más abultado. En el mercado estiman que serán unos u$s 460 millones de dólares de Letes que fueron reperfiladas y, por lo tanto, se pagan parcialmente.

Desde las PASO la salida de depósitos en dólares fue lo que más daño a las reservas, ya que al encajarse parcialmente en el BCRA se computan como parte de las reservas brutas. Desde el 9 de agosto el stock de depósitos en dólares del sector privado se redujo en u$s 11.368 millones (con datos al 4 de octubre), los que le sacaron a las reservas algo más de u$s 7200 millones.

En segundo lugar, los pagos de deuda del Tesoro explican otro saldo negativo de u$s 6443 millones desde las primarias. Se trata de vencimientos de deuda que el Gobierno solía compensar emitiendo nueva deuda, pero con el mercado cerrado la cuenta sólo es de salida.

Por último, además, las ventas del BCRA en el mercado cambiario para frenar al dólar también hicieron su parte. Hasta el 3 de octubre explicaban salidas de reservas por u$s 3751 millones más.

Las reservas volvieron así al nivel que mostraban el 27 de octubre de 2018, justo antes de uno de los desembolsos del FMI. Desde fines de octubre del año pasado, el mayor aporte a reservas vino precisamente por ese lado: los préstamos del fondo sumaron u$s 28.317 millones en el período sólo para volver a ese punto de partida.

Están incluso debajo del nivel que mostraban antes del primer desembolso del Fondo, el 22 de junio del año pasado, cuando las reservas llegaban a los u$s 48.478 millones a los que se le sumaron casi u$s 15.000 millones en un sólo día. Los préstamos del Fondo rozaron los u$s 44.000 millones en total.

Pero aunque la dinámica sea preocupante, los analistas hablan de una moderación del proceso. Mientras que las reservas perdieron sólo en los últimos 20 días de agosto u$s 12.208 millones, desde la imposición de los controles de cambios el 1° de septiembre hasta ayer -casi el doble de tiempo- perdieron otros u$s 4898 millones.

"Entre las PASO y el 30 de agosto, y desde la imposición de controles de capitales a hoy, se pueden dividir dos períodos claros", dijo Martín Vauthier de EcoGo. "En este segundo período el ritmo diario de caída de reservas se redujo a un 30% de lo que fue en el primer período, eso es porque la caída de depósitos privados se redujo a la mitad, también el Tesoro paga menos deuda por el reperfilamiento de las Letes y el BCRA no necesita vender tanto en el mercado cambiario por los controles de cambio", agregó.

La falta de certezas respecto de lo que sería el plan de Alberto Fernández -en caso de que el 27 de octubre se repita el resultado de las primarias- es lo que más pesa, según analistas.

"Hoy Alberto Fernández tiene que hacer un discurso muy equilibrado entre el electorado y mercado, por lo que está muy limitado para dar certezas, nombres, programa fiscal, monetario y demás", dijo Vauthier. "Y aún si ganara el oficialismo, dando vuelta la elección, sólo a partir de una definición de políticas se podría generar una nueva dinámica", completó.

La caída de reservas, mientras tanto, es probable que continúe durante esta transición entre mandatos. E, incluso, quizás más allá.

"Las reservas son finitas y están menguando. Es aceptable usarlas para contener al dólar y pagar vencimientos durante un periodo de alta incertidumbre en el que no podés aportar definiciones porque la política esta definiendo aún, pero una vez que defina, pasa por otro lado porque eventualmente se acaban", dijo Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma. "Después de que se resuelva el nudo electoral, o desactivas la huida vía un plan económico consistente y creíble de entrada o endureces y vas a algo mas parecido al cepo. Probablemente, siendo optimistas, sea por etapas: primero endurezcas post elecciones y luego vengan las definiciones", agregó.