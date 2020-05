Casas de cambio piden reabrir y ofrecen cobrar servicios y pagar a jubilados

El cupo de u$s 200 por mes no es para todo el mundo, ya que se necesita tener una caja de ahorro en dólares para poder hacer la operación. Antes de la cuarentena, cualquiera podía ir a una casa de cambio y comprar los u$s 100 por ventanilla, pero ahora no pueden, al estar cerradas.

Mario Mocheti, presidente de la Cámara de Casas de Cambio (Cadecac), pidió al Banco Central (BCRA) que los dejen operar, pero no tuvo respuesta: “La preocupación es muy grande porque en todo el país hay 4000 personas que de manera directa e indirecta están empleadas, y si se extiende más la cuarentena se va a plantear un escenario muy complicado, al estar con cero facturación y tener que seguir afrontando los gastos de alquiler, personal y cargas sociales”.

Desde el BCRA argumentan que es un buen momento para bancarizarse para quien no tiene caja de ahorro en dólares, aunque no dicen nada sobre los costos que tienen, ya que hay bancos que cobran hasta u$s 16 por mes.

“Hay una decisión del Gobierno nacional de mantener una cuarentena en privilegio de la salud. Por ahora rige eso. Plantean que hay que liberar una actividad no esencial para que alguien ahorre en otra moneda. El mercado libre y único de cambio funciona, ahí es donde las empresas compran y venden según las necesidades. No hay ninguna limitación para el funcionamiento de la economía”, revelan las fuentes de Reconquista 266.

Mocheti, sin embargo, advierte que ofrecieron a las máximas autoridades del Central toda la estructura de las casas y agencias de cambio para pagar cualquier tipo de servicio que sea útil, como puede ser el pago de jubilaciones, ya que tienen una estructura con alcance en todas las localidades más significativas del país. O poder hacer la compra de cheques a jubilados del exterior.

La City porteña en otras épocas, hoy casi desierta.

“Intentamos tener diálogo directo con la presidencia, con la superintendencia, pero no tuvimos respuesta. Ya venimos de restricción operativa fuerte desde los límites de u$s 200 contra débito, que produjo una caída significativa en el volumen de ventas, y ahora esto que tiene un efecto muy complicado para el sector", señaló.

Y agregó: “Nosotros obviamente entendemos o podemos entender qué lugar ocupamos en las prioridades del BCRA, pero también es cierto que somos entidades autorizadas a operar que estamos regulados y supervisados por ese ente, y el diálogo histórico, que salvo alguna excepción, siempre existió en los 40 años a cumplir por CADECAC, es positivo para todos, importante y evidentemente de suma necesidad en semejante escenario nacional e internacional. Siempre el diálogo, la interacción y la cooperación entre públicos y privados fue y será la mejor receta a seguir”.

“Creemos en la reconsideración y la razonabilidad de las autoridades actuales, por lo que estamos seguros de una invitación a cooperar y analizar aspectos cruciales de nuestra operatoria y realidad. Pienso en el necesario análisis de cómo quedó confirmado el mercado de cambios y su operatoria. Un impuesto a la venta de moneda extranjera, que no sólo es de resultado insignificante en materia de recaudación, sino que destruyó y eliminó la compra de moneda extranjera, dejando y alimentando un derrame sin precedentes a la informalidad", agrega.

"Lo que se viene, va a requerir de algún mecanismo razonable de compra de divisas a las personas humanas, que evidentemente necesitan y van a necesitar de vender sus tenencias para afrontar obligaciones aumentadas por la coyuntura. Como este hay muchos temas, si durante décadas, la cooperación y el diálogo, por todos fue considerado como parte del mejor camino, me cuesta entender que no pueda ser posible”, concluye Mocheti.