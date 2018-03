Carballo vuelve a codirigir el Macro junto a Brito y Stanley, hoy ligado al macrismo

El fin de la era kirchnerista trajo como consecuencia la salida de Jorge Brito de la presidencia de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) y la vuelta de Ezequiel‘El Bochi’ Carballo al directorio del Macro.

Carballo, cuñado de Brito, había pedido licencia en el banco hace casi cinco años por diferencias políticas con la cercanía que tenía Brito al kirchnerismo, pero siguió siendo accionista, y su hijo, Federico, permaneció en el directorio.

Carballo, a cargo de la mesa de dinero, no habría estado de acuerdo cuando Brito había salido a defender las medidas kirchneristas en torno a las restricciones para la compra de dólares.

Carballo, considerado el cerebro económico de la entidad, ocupaba la vicepresidencia, puesto que hoy tiene Guillermo Stanley, padre de Carolina, la ministra de Desarrollo Social de la Nación y yerno del salteño Federico Salvai, el influyente ministro de gobierno bonaerense y mano derecha de María Eugenia Vidal.

En 1976, Brito y Carballo fundaron la financiera Anglia con u$s 5.000 que Brito le pidió a su madre y otros u$s 5.000 que Carballo le pidió a su padre. Se beneficiaron con los efectos del Rodrigazo y en 1978 ya tenían u$s 1 millón.

Por eso, en la City sostienen que Macro son las siglas de "Muy Agradecidos a Celestino Rodrigo", en alusión al Ministro de Economía de ese entonces.

El banco nació como una mesa de dinero cordobesa denominada Macro Compañía Financiera y en los ‘80, durante el radicalismo, se lo señalaba como "el banco de la Coordinadora", por los buenos negocios que logró hacer.

Licencia en Adeba

Luego de 13 años como presidente de Adeba, Brito pidió licencia y en la próxima asamblea se elegirá como sucesor a Daniel Llambías. El histórico gerente general del Galicia dejará el banco el 30 de abril, pero pasará a ser director del Grupo Financiero Galicia, el holding que tiene el 100% del banco, una administradora de fondos y el 87,5% de las compañías de seguros del grupo. En Adeba van a modificar el estatuto para permitir que sea presidente sin ser presidente de un banco. Como director ejecutivo continuará Norberto Peruzzotti. "Brito se quería ir hace rato y no lo dejaban: terminó un ciclo en el país y ahora no había por qué negarle que se vaya. Justo

Llambías deja de ser CEO del Galicia y le ofrecieron agarrar Adeba. Era el candidato justo para no poner al presidente de un banco a la cabeza de Adeba y que sufra el desgaste de la gestión", revela el directivo de una de las entidades que forman parte de la comisión directiva.

Brito apoyará a Llambías en ciertas reuniones estratégicas, sobre todo en los temas políticos.