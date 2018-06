Caputo suma poder en el Central: se llevará a Bausili y Quirno de directores

"Robocop se llevó todos sus muñequitos de Star Wars", describen en la City en alusión al apodo que le habían puesto a Federico Sturzenegger por su capacidad de supervivencia, y por su fanatismo con las naves y muñecos de la Guerra de las Galaxias, cuya colección de juguetes tenía en su despacho.

Fanático del tenis, al punto que desde que presidía Axis tenía un palco preferencial en el ATP de Buenos Aires, Luis Caputo no se llevó sus raquetas al despacho, pero sí a dos de sus colegas del Deutsche Bank (que ahora no pasa, precisamente, por su mejor momento, por lo que se espera que con el BCRA no suceda lo mismo): puso de vicepresidente a Gustavo Cañonero, que viene de ser socio de Marcelo Mendéndez en SBS, y como director a Santiago Bausili, aunque el actual Secretario de Finanzas se quedará ayudando a Nicolás Dujovne en la transición hacia un reemplazo en un par de semanas, y luego irá como director al BCRA. "Toto" Caputo no sólo sumará a su mano derecha en el Central, sino también a quien hasta ahora era su jefe de gabinete, Pablo Quirno. En tanto, el actual gerente general del BCRA, Mariano Flores Vidal, permanecerá en su cargo, ya que fue el negociador de la entidad con el FMl.

En cuanto a Quirno, su hijo homónimo también se desempeña en el Gobierno: es subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Si bien su nombramiento salió publicado este año en el Boletín Oficial, el joven de 27 años ya venía desempeñándose en Cancillería hace más de un año. Un recibo de sueldo suyo de casi medio millón de pesos brutos desató un escándalo en Twitter, pero desde el oficialismo argumentaron que se trataba de la remuneración de varios meses juntos, que el decreto le permite ejercer el cargo porque su padre no es ministro, y que trabaja con Reyser hace muchos años. También era su jefe de Gabinete en presidencia, donde era asesor de inversión extranjera. "Hay muchos jóvenes en este gobierno. Media Jefatura de Gabinete tiene 30. Hicieron el corte en ministros para no deshacerse de más gente valiosa", lo defienden.