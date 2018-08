Caputo aprovechó la tregua cambiaria y se deshizo de futuros

En el cierre de lo que fue el mes más tranquilo de 2018 desde el punto de vista cambiario, el presidente del Banco Central (BCRA), Luis Caputo, aprovechó para forzar la marcha en el camino hacia alcanzar las condiciones acordadas con el FMI a cambio del paquete de ayuda que le otorgó al país. La autoridad monetaria redujo ayer sus tenencias de contratos de futuros de dólar en u$s 800 millones, con lo que el stock de esos vehículos en manos de la entidad quedó por debajo del tope que impone el Fondo para fines de septiembre. La movida ayudó a un rebote de 15 centavos del dólar mayorista ayer, pero quedó contenida por la tendencia bajista del mercado.

Según fuentes del Gobierno, la entidad conducida por Caputo compró ayer contratos a futuro de dólar por u$s 800 millones. Así, el stock de esos papeles en las arcas del banco cayó en un sólo día de u$s 2800 vendidos a u$s 2000 millones vendidos (en el mercado de futuros cada contrato tiene un comprador y un vendedor, y el BCRA está más vendido que comprado).

Según un operador bancario la operación de la entidad oficial consistió en un desarme. "Lo vimos vender contratos de agosto a diciembre, pero por unos u$s 1200 millones y, como llegaba con vencimientos por cerca de u$s 2000 millones, terminó el día comprando la diferencia", explicó un operador bancario a El Cronista.

La carta de intención que firmó la Argentina con el FMI obliga al BCRA a reducir paulatinamente su exposición a futuros de dólar. Para el cierre de junio, el máximo acordado era de u$s 3300 millones, mientras que para la próxima revisión trimestral -al cierre de septiembre- ese tope está en u$s 2300 millones. Con las operaciones de ayer, Caputo se adelantó a cumplir esa meta, aunque queda muy limitado para intervenir en esa plaza si las turbulencias cambiarias se reanudan.

"Si no renovó u$s 800 millones y el dólar apenas subió unos centavos es un notición para la pax cambiaria", opinó Javier Marcus, gerente de negocios de Southern Trust.

Es que esos contratos no renovados implicaron una inyección de pesos que, en buena medida, fueron al mercado cambiario y explicaron la suba de 15 centavos del mayorista (ver aparte).

Reservas caen 6%

Las reservas del BCRA cayeron u$s 3886 millones a lo largo de julio, a razón de u$s 176 millones por día, en gran parte por las licitaciones de dólares que el Tesoro recibió del FMI y que vuelcan unos u$s 100 millones diarios al mercado de cambios.

Las diferencia entre las ventas diarias y la caída mensual se explica, más que nada, por vencimientos de deuda que pagó el Tesoro en el período y que salieron de cuentas en dólares del sector público, que al estar encajadas en el BCRA son computadas como parte de las reservas internacionales. Ya caen u$s 5279 millones desde el acuerdo con el Fondo