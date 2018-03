Caputo, Martino y Carballo irán al directorio del Merval

El Mercado de Valores (Merval) renovará un tercio de su directorio. El 27 de abril presentará la lista oficial a la asamblea en la que incluye como vicepresidente a Nicolás Caputo, el empresario muy amigo del presidente Mauricio Macri, y como directores suplentes a Gabriel Martino, director del HSBC, y a Ezequiel Carballo, director del Banco Macro, con la expectativa de desarrollar y unificar el mercado.

El presidente del Merval será ser Ernesto Allaria. El hoy presidente, Claudio Peres Moore, pasará a la Caja de Valores y el actual Secretario, Juan Nápoli, al Banco de Valores. La mesa chica del Merval -Allaria, Nápoli y Peres Moore- analizan desde hace tres meses incorporar a Caputo. Se valieron del agente José Cirillo, cercano a Macri por haber participado de Boca Juniors.

Se entiende que la llegada de Caputo a Hacienda y Finanzas o CNV será superior que cualquiera de los agentes históricos del directorio. En tanto, se espera que el empresario, como accionista de cinco empresas cotizantes, se comprometa a promover que más empresas coticen en Buenos Aires. El riesgo es que el día de mañana la opinión pública diga que el Merval logra aprobar lo que busca porque Caputo está en el directorio, como se denuncia hoy en otros ámbitos.

De aprobarse, el directorio contendrá representantes de los agentes, los bancos y empresas cotizantes, lo que permitirá distintas miradas ante los reguladores. El Merval quiere que se unifiquen los mercados. Se espera que la incorporación de los representantes de los bancos ayude a que la unificación incluya al MAE. También que se apruebe el ByMA, que permita el split de las acciones que facilitaría que mercados como el Bovespa compren participaciones locales para ayudar a aumentar su volumen.

La expectativa llevó la acción del Merval a $ 20 millones. Y que los integrantes de la mesa chica compraran la mayor parte de las que fueron vendiendo los bancos.

Según fuentes del directorio, la lista propone como directores titulares a Luis Alvarez, Caputo y Héctor Scasserra. Como suplentes, a Ariel Servente, Martino, Carlos Piñeyro, Jorge García y Carballo. Y al consejo de vigilancia irán Marcelo Menéndez, Paulo Belluschi y Clara Navarro Viola.

En el directorio, seguirá Nicolás Scioli hasta 2018. Con la misma idea, había sido incorporado para tender un puente con su hermano y ex candidato a Presidente. No se prevé que la oposición presente una lista. En cambio, critica que Caputo, como cotizante, no será independiente a sus intereses en el directorio del Merval.