Canje de Lebac por Letes: lo extienden hasta el jueves y cambian condiciones

A último momento y con la licitación ya en marcha, el Ministerio de Hacienda y Finanzas anunció que extenderá hasta el jueves el canje de Lebac por Letes en dólares que cerraba esta tarde.

El Gobierno, además, modificó el precio al que tomará el dolar –lo que vale tanto para el canje como para la suscripción de las Letes en pesos- y el precio y la forma de entrega de las Lebac.

Ante una consulta de El Cronista, desde el Ministerio de Hacienda indicaron que quienes ya habían cargado órdenes en las primeras horas de la licitación deberán volver a cargarlas con las nuevas condiciones.

“En respuesta a la solicitud de potenciales participantes y en virtud de los tiempos acotados para su implementación, el Ministerio de Hacienda anuncia que se extenderá la recepción de órdenes para la licitación de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 26 de julio de 2019 hasta las 15 del próximo día jueves 5 de julio”, informó el Gobierno en un comunicado. La licitación, anunciada ayer, abrió esta mañana y cerraba a las 15.

El Ministerio informó asimismo que “dada la extensión en la recepción de órdenes, el tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación A 3500 del día miércoles 4 de julio de 2018”. Originalmente, iba a tomarse el dólar mayorista oficial del cierre de ayer.

El Ministerio también cambió los precios a los que tomará las Lebac –que habían sido informados el lunes a la noche-. Ahora “serán comunicados tan pronto como sea posible previo a la apertura de mercados del próximo jueves 5 de julio, extendiéndose en consecuencia la fecha de liquidación”.

Por último, la cartera que conduce Nicolás Dujovne añadió que “por cuestiones operativas se modificará la forma de entrega de las Lebac”. “Las mismas serán debitadas de las respectivas cuentas en la CRYL del Banco Central hasta las 18 del miércoles 11 de julio de 2018 (T+3). En caso de incumplimiento en la suscripción con las Lebac, la liquidación se realizará mediante el débito del valor efectivo correspondiente de la cuenta corriente en dólares estadounidenses de la entidad financiera participante en el BCRA en T+4. Las LETES serán depositadas en las respectivas cuentas en CRYL el día jueves 12 de julio de 2018 (T+4)”, concluye el comunicado.

Efecto de los cambios

En forma resumida, el Ministerio de Hacienda decidió entonces cuatro modificaciones.

La primera es el momento de cierre de la licitación: en vez de estar abierta sólo hoy, la misma estará abierta durante tres días. En los hechos, sin embargo, como las órdenes cargadas hasta el cambio de condiciones pierden validez y los inversores deberán volver a cargarlas -según respondieron desde el Ministerio de Hacienda-, la licitación quedará prácticamente de dos días: mañana y pasado.

La segunda es el valor del dólar que tomará si las Letes se suscriben con pesos o Lebac. Hasta esta mañana, iba a ser el precio mayorista oficial de ayer; ahora será el del cierre de mañana. Si el precio al que cierra el dólar el miércoles es más bajo que el del lunes, esto beneficiará a los inversores (que con la misma cantidad de pesos o Lebac obtendrán más Letes en dólares) y, por lo tanto, representará un menor ingreso de pesos o Lebac al Tesoro, y viceversa. Ese costo mayor o menor para el Estado será inverso a la diferencia de cotización del dólar mayorista del miércoles con respecto al del lunes.

La tercera es el valor al que el Gobierno tomará las Lebac. Los valores informados anoche representaban un "premio" (mínimo) para los inversores que decidían realizar el canje. Ahora eso no se sabrá hasta el jueves por la mañana.

La cuarta es simplemente operativa, ligada a la forma en la que el Tesoro se quedará con las Lebac de los que entren al canje.

El objetivo de la licitación

Esta licitación de Letes apunta en particular a ayudar a desarmar las Lebac sin que eso presione una mayor devaluación.

La intención clara es la de ofrecer una alternativa inversora en moneda fuerte a quienes deciden salir de las Lebac (tasa en pesos), para evitar que esa fuga se vaya a demanda en dólares y presione aún más al alza el precio de la divisa.

Aunque no se informó, las proyecciones son que se emitirían entre u$s 2000 millones y u$s 2500 millones de la Lete a un año.