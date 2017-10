Camino a las elecciones, drivers políticos pasan al frente y relegan a económicos

La cuenta regresiva para que los argentinos vuelvan a las urnas el próximo 2 de octubre comenzó y las noticias de índole política toman mayor protagonismo, marcando el ritmo de los mercados y el humor de los inversores. Los analistas de mercado coinciden en que la situación es distinta a las de las PASO debido a que el nivel de incertidumbre es diferente. Las diferentes encuestadoras dan como ganador al Gobierno -con una diferencia promedio de 3 puntos porcentuales- en la provincia de Buenos Aires.

“Los drivers no serán tanto económicos, sino más bien políticos. A semanas de las elecciones, no hay dudas de que los precios volverán a estar más dependientes de las encuestas; no obstante, con el resultado de las PASO ya conocido y descontando que este se repetirá –o incluso podrá mejorar para el Gobierno-, la volatilidad esperada por este punto realmente es bastante menor”, sostienen desde Portfolio Personal.

Miguel Zielonka, director asociado de Econviews, afirmó: “En el plano local no hay mucho espacio para sorpresas. El escenario es óptimo para el Gobierno con una oposición fragmentada. Se descuenta un triunfo oficialista y esto le abre las puertas a reformas estructurales 'graduales' en la segunda mitad de su mandato”.

Según el último Monitor de Encuestas publicado por El Cronista, en la Provincia de Buenos Aires, en promedio, Esteban Bullrich obtendría el 38,26% de los votos, contra el 35,17% de Cristina; un 11% para Sergio Massa; un 4,15% de Florencio Randazzo y un 3,12% para Néstor Pitrola.

Frente externo

Mientras las miradas en las próximas semanas se fijan en las elecciones y las encuestas que puedan difundirse, el contexto internacional no es un factor completamente sepultado. Las decisiones de la Fed, o la crisis en España con el intento de separación de Cataluña, son factores que se roban parte, aunque mínima, de la atención.

“En el espacio internacional todo es posible, ya que hay muchos frentes abiertos. Sólo por nombrar algunos vectores de ruido encontramos la reducción de la hoja de balance de la Fed, su política monetaria e impacto en tasas de Bonos del Tesoro a 10 años, conflictos geopolíticos, movimientos segregacionistas en Europa. Si ninguno de estos 'icebergs' rozan el casco de los inversores internacionales, entonces debemos esperar un mercado local con tono positivo en las próximas semanas”, señaló Zielonka.

En este contexto de menor incertidumbre respecto a las elecciones y de cautela respecto a lo que pueda suceder a nivel internacional, el director de Portfolio, Augusto Posleman, subrayó: “En los bonos seguimos apuntando, ante el escenario externo y las recientes subas acumuladas, a acortar duration en las próximas semanas ante una posible mayor volatilidad. Creemos que se encuentra una buena ecuación riesgo beneficio dentro de la curva de soberanos para durations de entre 4-7 años, y lo mismo en los provinciales, aunque se deberá diferenciar por riesgo del emisor”.

A 15 días de las elecciones los inversores siguen atraídos por las tasas en pesos y es por ello que la semana pasada en el mercado de divisas bancos e inversores se desprendieron de dólares para aprovechar las atractivas tasas que ofrecían las Lebac. Esto contuvo el precio del billete en el mercado mayorista y analistas coinciden en que no se verá una disparada en el precio como ocurrió en agosto.

“Si no aparecen sobresaltos en el plano internacional, luego de confirmado un triunfo oficialista en las elecciones los inversores estarán ansiosos por ver en los próximos meses el avance gubernamental en términos de consolidación fiscal de cara a cumplir las metas de balance primario”, finalizó Zielonka.