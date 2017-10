Cambios en la Fed pesarán sobre costo de emitir

Esta semana, Donald Trump anunciaría al nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), que reemplazaría a Janet Yellen a partir de febrero. La actual titular podría renovar su mandato pero en el mercado creen que Trump designará a un candidato de su confianza, que esté dispuesto a subir las tasas (hoy entre 1% y 1,25%) a una mayor velocidad para apuntalar su plan de infraestructura. Si eso sucediera, los capitales volarían a EE.UU. y se incrementaría el costo de fondeo para los emergentes. Así lo explicó María Laura Segura, analista del Grupo SBS: "Si viniera una suba de tasas, el costo se encarecería porque sube la tasa base".

Entre los candidatos que tienen más posibilidades está el gobernador de la Fed, Jerome Powell, que es visto como un continuador de las políticas expansivas de Yellen. Entre las alternativas que impulsarían una suba de tasas más agresiva, se encuentra el jefe de asesores económicos de Trump, Gary Cohn, y el economista de la Universidad de Stanford, John Taylor. Al respecto, Segura comentó: "Si llega Taylor, podría haber una suba de tasas más rápida a la que hubo hasta ahora. Sin embargo, no puede desviarse mucho de cierto rango porque podría generar problemas para la economía. Hay ciertos límites que ningún candidato va a poder traspasar".

También están en carrera John Allison (ex director ejecutivo de BB&T), Glenn Hubbard (decano de la escuela de negocios de Columbia), Thomas Hoenig (ex presidente de la reserva federal de Kansas) y Kevin Warsh (ex gobernador de la Fed). Más allá de los sentimientos del mercado, el Financial Times publicó la semana pasada un análisis de las declaraciones públicas de los diferentes candidatos realizado por un programa de inteligencia artificial. El ejercicio mostró a Gary Cohn como el más proclive a incrementar las tasas, seguido por John Allison y John Taylor. En el polo opuesto, Jerome Powell, se consagró como el postulante más inclinado a mantener las tasas bajas.

En marzo pasado, en el mercado internacional se esperaba que el proceso de suba de tasas se hiciera en 18 meses (y terminara a mediados del año que viene) y llevara la tasa de corto plazo a 3 puntos. Sin embargo, solo llegó a 1,25% y ya no está tan claro que pueda llegar a 3% sin afectar otras variables de la economía norteamericana. De todos modos, aun si la tasa siguiera subiendo, Argentina podría amortiguar el impacto por sus condiciones propias. "Argentina todavía tiene el riesgo país alto y, si la situación sigue mejorando, creo que podría acercarse a los 300 puntos. Si sucede algo con las tasas externas, los países que ya no pueden recortar el riesgo país se verán más afectados, mientras que Argentina podría recuperarse recortando más esa variable", afirmó Santiago Palma Cané, socio de Fimades.

Laura Segura coincidió: "En el caso particular de Argentina, podría pasar que el traslado de la suba de tasas no sea del 100%. Como Argentina es un caso de éxito entre los emergentes, podría seguir comprimiendo spreads por la historia que le está contando a los mercados".

A pesar de los temores, Palma Cané le asignó poca relevancia a lo que pueda suceder con la tasa de corto plazo de la Fed: "Teniendo en cuenta que el mercado ya descuenta una suba, el movimiento al alza no impactaría mucho en el costo de financiamiento argentino, especialmente en el de más largo plazo". Por el contrario, señaló que una eventual suba de la tasa de los bonos estadounidenses a 10 años -que está en niveles históricamente bajos de 2,30% y que podría subir si se incrementara la incertidumbre en el mercado- sí podría encarecer el costo de fondeo argentino, tal como sucedió el año pasado luego de que fuera elegido Donald Trump.