Calificaciones de riesgo de fondos comunes sufren tras el fin de las Lebac

Las calificadoras de riesgo revisan las notas de los fondos comunes de inversión que tuvieron que reconvertir sus carteras por la desaparición de las Lebac. Moody's comunicó que rebajó la nota de seis fondos y que elevó la de otros cuatro como resultado de las distintas estrategias que tomó cada uno en la era post Lebac.

Los que cambiaron las extintas letras del Banco Central por bonos, ON y Lecap del Tesoro sufrieron una baja de nota, mientras que los que optaron por colocar en depósitos a plazo gozaron de una suba. Fix Scr, filial local de Fitch, ya había rebajado algunas notas de ex fondos de Lebac, aunque con distinto criterio según la estrategia

El jueves Moody's publicó que redujo la calificación de 6 fondos y elevó la de 4. El punto principal del cambio en el rating crediticio está en la diferencia de riesgo entre una emisión del Banco Central y otras colocadas por el Tesoro, las provincias o empresas.

"En general tienen en común que son fondos que invertían alrededor de un 70% en Lebac, con diferencias según el caso. Los fondos cuya calificación bajó, optaron por reemplazar las Lebac con bonos soberanos cortos, bonos provinciales, ON corporativas y Lecap. Los que mejoraron su calificación fueron a una estrategia más conservadora, como colocar en plazos fijos y liquidez", dijo Carlos De Nevares, analista principal de Moody's para la industria de fondos de Argentina.

"La Lebac tenía el riesgo pesos del BCRA, que tiene la potestad de emitir esos mismo pesos, una potestad que el Tesoro no tiene. La calificación del Gobierno está por debajo de la del BCRA precisamente por eso", agregó De Nevares.

Los fondos que sufrieron rebajas de nota fueron CMA Argentina FCI, Fima Ahorro Plus FCI, Fima Ahorro Pesos FCI, HF Pesos Plus FCI, Megainver Renta Global FCI y FBA Ahorro Pesos FCI. Aquellos cuya calificación fue elevada son -1822 Raíces Ahorro Pesos FCI, HF Pesos FCI, Lombard Renta en Pesos FCI y Premier Renta CP en Pesos FCI.

Fix Scr, filial local de Fitch Ratings que se reparte con Moody's el mercado de fondos comunes, ya rebajó la nota a fondos que se habían enfocado en Lebac como resultado de la desaparición de esas especies. Pero el criterio de calificación es distinto.

"A nuestro criterio el riesgo soberano de corto plazo es de muy buena calidad crediticia, no es el mismo riesgo que la Lebac pero no amerita por sí solo una baja de calificación, miramos más la estrategia de cada fondo y es en base a eso que cambiamos calificaciones", dijo Gustavo Avila, director del área de entidades financieras de Fix. "Las Lebac eran de una excelente calidad crediticia y muy líquidas, hicieron que muchos minoristas se acerquen a los fondos T+1 (N. de la R.: como se llama en la jerga a los fondos que se pueden rescatar en 24 horas), pero también generaron rescates masivos en la corrida contra el dólar", agregó.

En la industria de fondos tomaron la rebaja con calma. "Esta es una medida para todo el mercado. Ya no se puede invertir más en instrumentos del BCRA por tanto cualquier deterioro en la calificación de riesgo por haber reemplazado las Lebac por Lecap no tiene efecto relevante", Jaime Krause, gerente de inversiones de CMA.

Desde otra entidad, en off, señalaron que la calificación que baja Moody's es la global, no la nacional. Siendo que se trata de fondos que operan con inversores locales y no captan desde el exterior, no genera un diferencial entre los fondos.

En esa línea, era unánime la opinión de que las Lecap con las que el Tesoro buscó ocupar el lugar de las extintas Lebac son activos a los que todavía les falta mucho recorrido. "La emisión es mucho más pequeña, no hay mucha liquidez en el mercado aunque con la llegada del programa de creadores de mercado eso haya mejorado, pero en líneas generales tratamos de mantener una porción limitada de nuestra cartera en esos papeles", dijo el administrador de un fondo afectado por el recorte de nota.