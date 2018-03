Caída del sistema de Banelco provocó caos en pagos, transferencias y extracciones

Las transacciones online van ganando terreno en la rutina de los usuarios, gracias a su inmediatez y seguridad, pero si bien facilitan muchas operatorias, una caída del sistema puede volver caótico el día. Y ayer fue el caso.

El sistema de Banelco no permitió realizar con normalidad operaciones de pago de servicios, pagos con tarjeta de débito, transferencias entre cuentas ni la extracción de dinero por cajeros automáticos.

Desde la compañía reconocieron los inconvenientes, aunque no dieron mayores detalles. "En el día de la fecha se han identificado intermitencias en la operación de PagoMisCuentas y en la de transferencias inmediatas", dijeron mediante un comunicado. En cuanto a la consulta puntual de El Cronista Comercial, la respuesta fue: "Hay algunas intermitencias en el homebanking de pocos bancos. Cajeros y operación con tarjetas de débito funcionan perfecto. No es la red en general".

Lo cierto es que en las redes sociales estallaron de quejas, que iban entre la imposibilidad de pagar servicios como de sacar dinero en efectivo. Al momento de hacer la transacción, los usuarios recibieron como respuesta las frases "su red no está disponible" y que reintenten la transacción "en unos minutos".

En cuanto a los bancos, al menos los tres más grandes sufrieron la caída del sistema. Además, por el colapso se saturaron las líneas de atención de reclamos de las entidades.

El viernes pasado también hubo problemas similares. Banelco admitió las dificultades, sin embargo culpó a la "elevada transabilidad" que se registra en los primeros días del mes.

El último inconveniente se había registrado a principios de septiembre de 2015.