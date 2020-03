Caen u$s 1000 millones depósitos y prevén otros u$s 500 millones más

El 13 de diciembre los depósitos privados sumaban u$s 17.900, pero a partir de ahí, y hasta el 30 de diciembre, empezaron a subir hasta llegar a u$s 19.446 millones.

El tributarista Ivan Sasovsky explica que hubo un alza a fin de año porque todo lo que esté en plazos fijos y en cajas de ahorro cuenta con la exención para el pago de bienes personales, que sigue vigente aún luego de la reforma.

Pero desde el 2 de enero los mismos ahorristas que depositaban empezaron a extraer esos dólares, y ahora quedan u$s 18.491 millones, lo que equivale a u$s 955 millones menos al 3 de marzo última fecha disponible en la web del Central. Como el goteo diario es constante, al día de hoy seguramente ya habrán pasado los u$s 1000 millones.

Además, la tasa promedio de plazos fijos en dólares que pagan los bancos cayó a la mitad desde el 12 de diciembre, cuando pagaban 1,6% por depósitos de hasta u$s 100.000, mientras hoy la tasa es del 0,8% anual, incluso por debajo del rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos, considerada la inversión más rentable del mundo.

A juicio de Pablo Repetto, de la consultora Rubinstein, el incremento de los u$s 1500 millones de depósitos de las personas físicas en el último mes del año pasado fue puramente especulativo, para no pagar con la foto de fin de año bienes personales: “Ese monto es probable que debería bajar como mínimo. Ya bajaron unos u$s 1000 millones, por lo que podría quedar un remanente de u$s 500 millones más, aunque el ritmo ya es más lento en las últimas semanas”, indica.

El analista financiero Christian Buteler coincide en que la tendencia seguirá siendo hacia abajo en los depósitos: “Esta semana tendremos la oferta de canje, si la misma es muy agresiva aumenta las posibilidades de default y con eso la desconfianza sobre la Argentina”.