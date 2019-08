Caen 8% depósitos en dólares: se retiraron u$s 2733 millones en 7 días

Hasta el viernes previo a las PASO, los depósitos en moneda extranjera habían crecido u$s 2000 millones en los dos meses previos, llegando a un récord de u$s 32.578 millones, pero desde el triunfo Albertista, los ahorristas se asustaron y empezaron a retirar las divisas.

Hasta el martes de la semana pasada, última cifra que informa el Banco Central (BCRA), retiraron u$s 2733 millones, y ahora los depósitos privados descendieron a u$s 29.845 millones.

De ese total, u$s 24.464 millones estaban en cajas de ahorro el viernes previo a las PASO, y se fueron u$s 2369 millones, para quedar en u$s 22.095 millones, ya que muchos usaban la caja de ahorro como una suerte de caja de seguridad gratis, para evitar el costo del cofre, que igualmente la demanda aumentó 40% desde las elecciones, y hay lista de espera en las sucursales del microcentro por conseguir una, pese a que aumentarán 20% desde el mes que viene.

Los plazos fijos en dólares, que trepaban a u$s 7426 millones previo a las PASO, cayeron u$s 427 millones a u$s 6999 millones. Los bancos ahora están subiendo las tasas y pagando hasta 6% por depósitos en divisas a 366 días, como el caso del BBVA.

Un informe de Quantum, la firma de Daniel Marx, advierte que los depósitos del sector privado en bancos en Argentina se redujeron en montos relativamente bajos: “Los efectuados en dólares lo hicieron en u$s 2.400 millones, un 7,9%, mientras que en pesos fueron afectados en un 4,5%. El foco en las próximas semanas también se centrará en este proceso. Pese a ser bajo, de continuar, podría agregar presión adicional sobre las reservas brutas del BCRA y el tipo de cambio”, detalló.

El stock de reservas internacionales es limitado y deberá administrarse con cautela.

En otros episodios de movimientos en depósitos –Tequila del 1994/1995 y crisis del 2001/2, previo al corralito-, la caída promedio acumulada en cada evento fue del 18% del total de depósitos privados. “De repetirse, representaría u$s 12.500 millones al tipo de cambio actual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a diferencia de esos episodios, en estos momentos no sólo hay niveles relativamente menores de depósitos con una porción superior de los transaccionales, sino que además hay un régimen de flotación cambiaria. Aparte, estos guarismos serían más absorbibles por los bancos dados sus niveles de solvencia y de liquidez”, detalló el research.

Quantum advirtió que el stock de reservas internacionales es limitado y deberá administrarse de manera tal de poder atender no sólo salidas de depósitos sino también otras obligaciones de corto plazo en moneda extranjera, como pago de Letes al vencimiento y/o intereses de la deuda. Un delicado equilibrio en materia cambiaria que abre interrogantes respecto de la priorización del uso de reservas y tipo de cambio.

Claudio Cesario, presidente de la Asociación Argentina de Bancos (ABA), sostiene que los bancos del sistema financiero local se encuentran sólidos y líquidos, con los dólares necesarios para atender la demanda de los clientes.

“El sistema funciona bien porque las personas que quisieron retirar sus dólares lo hicieron sin inconvenientes, y muchos otros decidieron dejarlos. Ese efecto se observó después de las elecciones primarias y rápidamente se normalizó. La semana pasada, la renovación de plazos fijos en pesos fue de 100%. Además, el Estado tiene recursos suficientes para controlar el tipo de cambio, que se encuentra en niveles ultracompetitivos”, indica Cesario.