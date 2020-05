Cada vez más empresas salen a tomar deuda que ajuste por dólar

Entre una lista de no más de diez compañías que salieron a emitir Obligaciones Negociables (ONs) se destaca el protagonismo del sector energético y la alta demanda de los inversores por los títulos bajo la modalidad dollar linked.

Sobra liquidez, las tasas en pesos son bajas y hay una fuerte expectativa de devaluación para el segundo semestre; esto es lo que leen los expertos. De todas formas, también aclaran que es un escenario de riesgo, algo que los propios emisores reconocen ya que las propuestas no son a largo plazo.

"Las ON dollar link salieron con tasa cero; se las llevaron puestas", destacó, en off the record, uno de los jugadores del mercado.

Las colocaciones de las últimas semanas las hicieron Grupo Albanesi, IRSA, YPF, Pan American Energy (PAE), Compañía General de Combustibles (CGC), Genneia, John Deere y Plaza Logística.

Las empresas interesadas en emitir nuevas ON pertenecen al sector de la construcción, al negocios inmobiliario y a las automotrices con servicios financieros.

Sin emabrgo, Miguel Arrigoni, el director First Capital, recordó que en el calendario, al menos hasta el 4 de junio, no figuran emisiones. A su vez, dijo que son pocos los instrumentos que ofrecen dollar linked y que los que pueden hacerlo "está más vinculado a empresa que exportan".

En el mercado creen que no será en lo inmediato, pero que seguirá la emisión de deuda corporativa. De hecho, desde SBS, participante en la colocación de ON de Irsa y de YPF, consideraron que "se van a seguir emitiendo dollar link".

Independientemente del apetito de los grandes jugadores, como los bancos, los fondos de inversión son los más "necesitados" de estas herramientas ajustables al tipo de cambio. José Martínez de Hoz, quien lideró el equipo de mercado de capitales en el Estudio Martinez de Hoz & Rueda, se refirió a la participación activa de los fondos: "Lo interesante es que si bien ahora los Fondos de Inversión no pueden invertir en dólares, sí lo pueden hacer en dollar linked. Entre las últimas resoluciones de la CNV se determinó que pueden hacerlo; entonces, obviamente, esto generó que los fondos que debieron desprenderse de sus posiciones en dólares, se volcaran por estas ONs".

También se estima que el Gobierno se lance con la misma estrategia.

"Al gobierno le sirve porque es una manera de tener un instrumentos que ajusta en dólares sin poner los dólares en ningun momento. Y a las empresas también les sirve. Por ejemplo, Irsa tiene muchos contratos de alquileres dolarizados al tipo de cambio oficial, hay empresas que su operatoria comercial está ajustada, en gran parte, por el dólar oficial", opinó Alvaro Di Carlo, director de Argie Finance.