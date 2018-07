Cada vez más empresas de Asia son las más rentables para sus accionistas

Como si fuera la rotación de la Tierra sobre su propio eje y su traslación alrededor del Sol, que hace que amanezca en Asia cuando comienza la noche en América, el eje del poderío económico mundial se está trasladando hacia el continente asiático, luego de haber iluminado durante casi un siglo a EE.UU.

Por lo menos, es lo que confirma el último informe de The Boston Consulting Group (BCG) sobre la creación de valor de las compañías alrededor del mundo: China, Japón y la India empiezan a brillar con más fuerza frente a sus competidoras estadounidenses en cada vez más sectores de actividad, al punto tal de dejarlos en un cono de sombra en algunas áreas específicas.

El estudio, titulado "The 2018 Value Creators Ranking" (Ranking de Creadores de Valor 2018), muestra cómo la competitividad creciente de las empresas asiáticas se está llevando por delante a monstruos corporativos de EE.UU. que hasta no hace mucho eran "vacas sagradas" a nivel mundial.

El informe analiza 33 sectores de actividad durante los últimos cinco años, entre los cuales sobresale el tecnológico, que es de los más sensibles en estos momentos por la guerra comercial que decidió iniciar el presidente Donald Trump. Allí, claramente China y Japón superan a EE.UU. en cuanto a medir el "Total Shareholder Return" (TSR, o Rentabilidad Total del Accionista), que es la tasa de rentabilidad de una acción durante un período de tiempo, incluyendo los dividendos pagados.

Si bien todavía las mayores capitalizaciones bursátiles del mundo siguen siendo estadounidenses (Apple, Amazon, Google y Microsoft se pelean por alcanzar un valor del mercado de u$s 1 billón), en materia de creación de valor, la pelea ya no es tan despareja. Según el estudio, en sectores como el tecnológico, fundamental para el crecimiento económico futuro, dentro del top 10 Wall Street está representada por tres empresas (NVidia, DXC Technology y Micron), mientras que Asia ocupa los siete casilleros restantes: tres chinas (Sunny Optical Technology Group -líder en creación de valor-, Hangzou Hikvision Digital Technology y AAC Technologies Holdings), dos japonesas (Nidec y Tokyo Electron) y una taiwanesa (Largan Precision).

Cinco años gloriosos

Los analistas del BCG coinciden en afirmar que el lustro que pasó fue excepcional para la rentabilidad de las acciones, más allá de que se confirme el avance asiático.

"Los 10 mayores creadores de valor brindaron un TSR promedio del 49% entre 2013 y 2017, con un rango que fue del 35% al 76%, un rendimiento impresionante".

Pero si bien las empresas estadounidenses se beneficiaron con este rally alcista en los mercados financieros mundiales, el gobierno de Trump está más preocupado por cómo se erosiona su liderazgo frente a la mayor competitividad asiática.

Esto explicaría mucho más la suba de aranceles que el déficit comercial aludido como justificación de esta polémica medida.

"China empieza a desafiar a EE.UU. en el sector de las tecnologías de la información. La rivalidad tecnológica es clave. Por lo que es poco probable que el gobierno chino esté dispuesto a negociar el desarrollo de su industria manufacturera de alta tecnología", explicó Isabel Mateos y Lago, analista de BlackRock, el mayor fondo de inversión a nivel mundial.

Pero no solo en tecnología resulta cada vez más palpable la amenaza asiática. En áreas que antes eran cotos de caza reservados para las empresas de EE.UU. también llega la invasión china, como es el caso de medios de comunicación y publicidad, donde ya hay cinco compañías chinas (East Money Information -líder en creación de valor-, NetEase, Tencent Holdings, YY y Leshi Internet Information & Technology), contra cuatro de EEUU (Netflix, Take-Two Interactive Software, Electronic Arts y Facebook).

En bienes de consumo durables, solo una empresa estadounidense (American Woodmark) "tiene la manzana rodeada" por nueve asiáticas (cuatro chinas, una japonesa, una coreana y una india), mientras que en energías verdes y medio ambiente ocurre lo impensable: a pesar de la elevada contaminación, China posee seis compañías en el top ten, contra solo dos de EE.UU.

Si bien todavía el poderío estadounidense siga dominando la creación de valor en sectores como los servicios financieros, seguros, servicios de salud, grandes laboratorios, defensa y aeroespacio (una sola asiática), llama la atención que entre las mayores rentabilidades de los últimos cinco años ya no figuren compañías de EE.UU. en autopartes, maquinaria, construcción (las 10 primeras son todas asiáticas), minería, sector inmobiliario, papelería y packaging.

Por más aranceles que intente imponer Trump para frenar la traslación del eje económico mundial a Asia, tal vez le convendría sosegarse y escuchar a Marilina Ross: "Aunque no lo veamos / el sol siempre está".