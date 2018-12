Cabrera suma a los PPP en el BICE y suena para presidir el Nación

Pese a no ser más ministro, Francisco Cabrera sigue siendo uno de los hombres de confianza de Macri, al punto que no sólo es suasesor y presidente del BICE, sino que también está a cargo de la mesa de desarrollo financiero, que es uno de los 16 temas de seguimiento personal de Macri.

En el BICE va sumando poder, al punto de absorber del Ministerio de Hacienda la Secretaría de Participación Público Privada, que lidera José Luis Morea, quien pasará a ser gerente general del BICE. Si bien ya desembarcó junto a todo su equipo, sólo falta que salga el decreto con su designación. Esta suma de poderes que va tomando Pancho es lo que lo catapulta como el posible reemplazo de Javier González Fraga al frente del Banco Nación. "Por ahora, está concentrado en el turnaround del BICE y en la mesa de desarrollo financiero", dicen sus laderos, sin desmentir el rumor.

Por lo pronto, el BICE ya le sacó varias unidades de negocios que tenía el BNA: esto aportó al BICE tres herramientas que complementan su oferta crediticia, leasing, factoring y fideicomisos, ampliando las opciones de financiamiento para las empresas. El patrimonio traspasado ronda los $ 2.800 millones, equivalente a casi el 80% del capital del BICE. De hecho, la entidad tiene un rol protagónico en administración de fideicomisos, cuyo total asciende a $ 360.980 millones focalizados en el sector energético y de renovables, en el desarrollo de viviendas, en el sector de transporte y en la ejecución de las principales obras de infraestructura del país.

Asimismo, Cabrera se vanagloria de haber logrado el acuerdo más importante hasta el momento con el Banco de Desarrollo Chino (CDB), mediante el cual el BICE recibirá una nueva línea de crédito por u$s 500 millones (ya cuenta con cuatro líneas del CDB por un total de u$s 300 millones). Por otra parte, el BICE emitirá el primer bono sostenible (bono verde más social) de la Argentina y el segundo en América Latina y el Caribe, por u$s 30 millones, a un plazo de cinco años y suscripto en su totalidad por BID Invest. Además, se firmó junto con al Presidente de la Corporación de Seguros de Crédito a la Exportación de China (SINOSURE), Wang Tingke, un acuerdo de cooperación para facilitar el financiamiento de transacciones comerciales de interés mutuo. Las empresas argentinas podrán adquirir de bienes de capital de origen chino que no se fabriquen en el país través del otorgamiento de seguros y garantías. SINOSURE aporta las garantías que le permiten al banco del exportador chino fondear la operación y el BICE avala al empresario local y monetiza el crédito.

En el BICE, en tanto, Morea conservará también su puesto de director, mientras el hasta ahora gerente general, Fernando Latorre, ascenderá a director, donde estará a cargo de seguir profundizando la integración con las vinculadas: leasing, factoring y fideicomisos, que eran del Nación.