CNV creará nueva figura para poder operar bonos y acciones en el exterior

El AAGI será el nuevo empleo dentro de la City financiera. Estas son las siglas de Agente Asesor Global de Inversiones, una nueva figura que creará la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante la cual autorizan a estos sujetos a operar bonos, acciones y demás instrumentos financieros en el exterior.

Si bien en un principio se barajó la posibilidad de que esta nueva figura saliera por una resolución del regulador, todavía están puliendo los detalles y trabajando internamente el directorio de la CNV junto al Ministerio de Finanzas sobre cuáles serán los requisitos mínimos, por lo que decidieron esperar hasta el mes que viene, cuando prevén salga la ley de mercado de capitales, e incluirla directo ahí.

"Si le dieran licencia a los Financial Advisors se podría generar una competencia super desleal con los que estamos súper regulados", advierte el dueño de una de las sociedades de bolsa top de Bi Ei.

La premisa es que no vengan los bancos de inversión golondrinas que desembarcan por uno o dos años y después se retiran. Según pudo saber este diario por fuentes involucradas en el armado del borrador, el AAGI será una suerte de productor de bolsa de un broker de los Estados Unidos o de otro país, que deberá estar registrado ante el organismo regulador, pero no tocará plata, ya que tendrá algún acuerdo con una sociedad de bolsa o sociedad gerente de fondos comunes de inversión.



La idea es sacarle mercado a Uruguay, desde donde hoy opera la banca privada, y que no deban hacerlo más a las escondidas, para darle la bienvenida al private banking, algo que hoy está prohibido.



El objetivo es que estos ejecutivos se registren, paguen impuestos en la Argentina, tengan el canal abierto para el ingreso de divisas, alquilen oficinas y contraten talentos locales.



Muchos banqueros privados que operaban desde Uruguay (país al que se le regaló el negocio) ahora podrán hacerlo directamente en el mercado local. "Tienen la idea de flexibilizar el ingreso de inversores y operadores del exterior. Están terminando de afinar las últimas cuestiones", confirma una fuente de estrecha relación con CNV. En este marco, se busca eliminar el pago de tributos para los extranjeros que inviertan en el mercado local y se mantendrá la ventaja impositiva para la compra de activos financieros en Argentina.

Autofinanciarse

Hoy el objetivo dentro de la CNV es que pueda autofinanciarse. En rigor, la tendencia a nivel mundial es que las Comisiones de Valores cobren del mercado y que no sean una carga para el gobierno, sino que sean independientes. Incluso, es lo recomendado por los principios de regulación, aunque habrá que consensuarlo con los distintos actores. La idea es cobrar un pequeñísimo porcentaje de lo que ganan los inversores de los fondos de un trade. En volumen será poco significante pero el mercado tendrá un mejor entorno, más regulado, con un inversor más protegido.Prometen mejorar la regulación, los sistemas de supervisión, la coordinación, la velocidad de los trámites, un mayor cuidado a los inversores y que no haya riesgo sistémico o, al menos, que se reduzca lo máximo posible.Regirá el concepto de equidad, de cobrar en todos los segmentos, como se hace en los Estados Unidos. La premisa será imitar lo que sucede allí, donde a mediados de año la Comisión revisa su presupuesto y, si la facturación fue mayor, entonces bajan el porcentaje de lo que cobran al mercado por el trading. De todas formas, se trata de una CNV austera, que no requiere un mega presupuesto.