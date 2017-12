CEO del Banco do Brasil: "No tenemos necesidad de vender el Patagonia"

El presidente del banco do Brasil, Paulo Caffarelli afirmó que la institución no necesita deshacerse de su participación en el Patagonia y que el objetivo es hacer un follow on (oferta subsiguiente) en el mejor momento de la bolsa argentina. "El follow on tiene más sentido para el Banco Patagonia, no tenemos necesidad de venderlo, el banco es rentable", destacó el ejecutivo, en una reunión con analistas e inversores, según recopiló el sitio brasileño O Povo Online.

Caffarelli advirtió que el banco no pretende deshacerse de activos que sean core a la institución.

"Cuando empezamos ese trabajo, de alcanzar la rentabilidad de nuestros pares, teníamos la mitad del resultado de Bradesco y un tercio del Itaú. Alcanzando el mismo nivel demora un poco más, pero nuestra expectativa es que a partir de 2019 nuestro retorno ya esté más cerca de los pares privados", explicó.

Lo cierto es que habrá que esperar lo que ocurra en mayo, cuando sea la asamblea de accionistas del Banco do Brasil. Pero en octubre del 2018 serán las elecciones presidenciales en Brasil, y es raro que algún funcionario se anime a poner la firma en una venta en un año electoral.

Por lo pronto, el CFO de Banco do Brasil, Alberto Monteiro de Queiroz Netto, renunció para pasarse al Santander. Lo reemplazará el actual gerente general de RI, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, que fue ascendido a vicepresidente.

El CFO de Banco Patagonia, Juan Mazzón (hijo del Chueco, famoso operador del peronismo) se fue al Macro, pero no como CFO sino como gerente de banca de Gobierno. En Patagonia lo reemplaza Juan Manuel Trejo, quien viene de ser Gerente Ejecutivo de Planeamiento, Marca y Comunicación.

En la actual composición accionaria del Patagonia, Banco Do Brasil tiene 59%, Jorge Stuart Milne 9%, Ricardo Stuart Milne 9%, Emilio González Moreno 3,35% (íntimo amigo de los Stuart Milne), provincia de Rio Negro 3,17% y mercado 16,5%.

En la City comentan que el deal con el Macro (que había ofrecido u$s 1800 millones por el 100%) se cayó por la cláusula de Jorge Stuart Milne, que podía ejercer su opción de venta. Banco do Brasil llamó a Stuart Milne para preguntarle si quería ejercer su opción.

"Vendemos juntos y vos salís conmigo al precio de venta, que siempre será mayor", fue el pacto no escrito. Stuart Milne aceptó, pero resulta que cambió el presidente de Banco do Brasil cuando parecía estar en la recta final con Jorge Brito, dueño del Macro. Iban a aceptar la oferta inicial, pero se dieron cuenta que tenían que hacer algo con Stuart Milne: o dejaban que venda en conjunto al mismo precio o ejercían la opción. Legalmente, tenían el derecho de hacerlo, pero en el directorio del Banco do Brasil se vieron ante la posibilidad de no ejercer la opción y que alguien pudiera decir que tuvieran algún tipo de negocio con Stuart Milne. Pero al mismo tiempo, si lo ejercían y no respetaban el pacto no escrito, Stuart Milne amenazó con demandar. Tenían esta encrucijada. Debían decidir si ejercer el derecho contractual o respetar el acuerdo de palabra de no ejercer la opción y esperar la venta en conjunto. Pero si alguien revisaba los papeles podía llegar a dudar de por qué no ejercieron la opción, ya que era una ganancia mayor para Banco do Brasil. Eso fue lo que frenó la operación.

En declaraciones a Bloomberg, Jorge Brito dijo: "Ellos tuvieron unos problemas como el de no haber ejercido una opción de compra que tenían para con un accionista minoritario que después no podían dar ninguna explicación. Y ya no pueden dar ninguna explicación. Eso era una dificultad para el momento que vendiesen porque algún controlador del banco les podría decir: ¿Y por qué no le ejercieron la opción de compra hace un mes a este señor y ahora este señor puede vender a prácticamente el doble? Creo que esto fue el factor detonante por el cual no vendieron. Yo no me retiré nunca. Yo lo que les dije en su momento fue: Señores pasaron los 30 días de validez de la oferta. Y volví a viajar a Brasil para reunirme con el CEO, Paulo Caffarelli. El problema es de ellos. Mi oferta es la oferta que me pidió el banco de inversión".