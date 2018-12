ANTEAYER FUE LA ASAMBLEA DEL MERCADO ROSARINO CON RÉCORD DE ASISTENCIA

Byma no dio quórum y logró que se postergue la fusión Rofex-Matba La Bolsa de Cereales votó a favor de la integración. Rofex fue valuada en u$s 212 millones y Matba en u$s 62 millones, aunque podrían valer mucho más