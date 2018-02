"Buscan enfriar expectativas de inflación y de devaluación mientras suben tarifas"

Me parece lógico que el BCRA haya frenado la baja de la tasa de referencia e incluso haya subido en el margen la tasa de Lebac en los mercados secundarios respecto de los niveles de la semana pasada, frente al aumento en las expectativas de inflación del REM, la suba de la inflación en los indicadores de alta frecuencia (2,2% la inflación mensual en PriceStats) y la presión cambiaria con un mercado global más volátil. Si el Gobierno quiere "arrimar el bochin" de las negociaciones paritarias a la referencia del 15% con cláusula gatillo light, el BCRA no podía seguir perdiendo credibilidad en la meta del 15%, y el dólar no podía seguir subiendo a la velocidad con la que lo venía haciendo porque podía seguir corriendo el arco de las expectativas de inflación, por eso la pausa en la baja de tasa intenta enfriar las expectativas de inflación y de devaluación mientras se suben tarifas y se remarcan precios tras la suba del dólar, y fortalecer la demanda de instrumentos en pesos, clave para que el Gobierno se pueda financiar en pesos en el mercado local.

Lo que hay que rescatar, además de la pausa en la baja de la tasa de referencia, fue el aumento en el margen en la tasa de Lebac corta con marzo operando en la zona de 27%TNA frente al 26,75%TNA de la semana pasada.

En Argentina, dada la inestabilidad en la demanda de pesos, la baja de la tasa de interés deja de ser expansiva y pasa a ser contractiva cuando la suba del dólar resultante en una economía con un stock de Lebac de 10% del PIB, acelera la inflación (sobre todo en alimentos que se exportan) y deteriora el poder adquisitvo del salario, además de presionar en el riesgo país dada la alta participación de la deuda pública en dólares con el mercado, y algo de esto ya estábamos evidenciando en las últimas semanas.

La suba en las expectativas de inflación, la baja de tasa y la suba rápida del dólar, podría complicar el desarrollo del mercado hipotecario UVA, tanto desde el lado de la suba del dólar rápida para los que están tramitando y tienen el crédito en pesos y la propiedad en dólares pero todavía no cerraron la escritura, como los que ya están adentro del crédito y la aceleración de la inflación impacta en el indexador del capital remanente de la deuda hipotecaria.

Es clave que el BCRA afiance la comunicación y que sus movimientos futuros de tasas de interés puedan ser previsibles y en la medida que lo sean, mayor va a ser su capacidad para moderar la inercia inflacionaria y el traslado a precios de la suba tarifas y dólar.

Producción: Ana Pedotti