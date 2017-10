"Buscamos que los cambios en el mercado sean graduales"

Con más de 40 años de trayectoria bursátil, Federico Spraggon Hernández maneja una sociedad de bolsa y preside la Cámara de Agentes de Bolsa. La entidad que representa a los actuales Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc) ganó relevancia luego de las últimas modificaciones que sufrió el mercado local. Su titular charló con El Cronista acerca de cómo enfrentan los cambios que la Comisión Nacional de Valores (CNV) está haciendo en la plaza mediante resoluciones.

¿Qué grado de interlocución tienen con la CNV?

Yo estuve allí 4 o 5 veces en estos últimos días. Hubo muy buena aceptación de su Presidente, su Directorio y sus gerentes pero no nos dejó muy satisfechos porque no pudimos conversar antes de sacaran las resoluciones. Yo les dije que mi intención era que no impusieran cosas de cumplimiento imposible porque después es más traumático ir para atrás. Entiendo la buena predisposición e intención de los directivos de la CNV, pero nosotros estamos un poco presionados por la velocidad con la que quieren hacer todos los cambios, aunque entendemos que corresponden. Por ejemplo, en Argentina hay 355 Alyc, es una enormidad. En Chile hay menos de 40; en México, alrededor de 40; en Brasil, 80; en Colombia, 25... Acá hay 355 y el volumen operado es sensiblemente menor a cualquiera de esos mercados, con lo cual, no hay negocio para todos. Entonces, naturalmente esa cantidad tiene que decantar.

¿Se puede propiciar esa depuración de los Alyc con algún mecanismo regulatorio?

Sí. En primer lugar, con un requerimiento de capital mínimo para operar, que puede ser mucho más importante a los $ 3.750.000 actuales. Lo que se busca es llegar al millón de dólares o algo más, ya que hoy los agentes de bolsa tradicionales están en condiciones de tenerlos. Una de las resoluciones que salió hace poco creó al Agente Asesor Global de Inversión (AAGI) que tienen un capital chico, de $ 2.500.000, pero no puede disponer de acciones, títulos o pesos, sino solamente darle la instrucción a un Alyc para que compre o venda pero no puede liquidar la operación.

¿Esa consolidación no iría en detrimento de los asociados más chicos de la Cámara?

Los más chicos tienen la posibilidad de asociarse o de convertirse en otra figura (como el AAGI) y conservar su clientela pero liquidar con otro agente. Hay detalles operativos que hay que ajustar porque el inversor argentino, en general, suele confiarle a su Alyc el dinero para operar sin dar en forma puntual cada orden de compra o venta específica. Las nuevas reglamentaciones no lo permiten y por cada operación tiene que haber una orden del cliente, ya sea telefónica o por mail. Es un poco engorroso y en algunos casos complica a los agentes que tienen costumbre de operar en forma diferente, que se sienten intimidados.

¿En qué tema la CNV hizo los cambios muy rápido?

En la reestructuración de los agentes y las reglamentaciones para operar, por ejemplo, eso que comentaba de que se pretende un registro puntual por cada una de las órdenes. Hay firmas de muchos años, que tienen una modalidad de operación que se puede cambiar pero en forma gradual, no de golpe.

¿Los líderes del mercado tienen que invertir en tecnología?

Por supuesto. Hacia adelante, todo se va a operar por celulares y las comisiones del agente de bolsa no van a importar tanto como su asesoramiento. La Cámara está viendo cómo apoyar a los agentes que tengan necesidad de actualizar sus herramientas informáticas e, incluso, conseguir líneas de financiamiento en bancos.

¿Hace falta que haya una herramienta común o cada uno debería desarrollar la propia?

Hay 2 o 3 firmas grandes que dan servicios informáticos a varios agentes de bolsa y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) está desarrollando un sistema que va a estar disponible para todos. Cada operación que se cargue allí, automáticamente va a mover las cuentas comitentes, las cuentas de liquidación del agente, la posición en la Caja de Valores y se harán simultáneamente todas las operaciones.

¿Y eso no puede ser validado por la CNV como orden emitida?

Sí, la idea es que la CNV lo valide. Acá lo que estamos pidiendo de alguna manera que se hagan las cosas con el mismo sistema con el que se han hecho varias cosas en la Argentina últimamente, que es el gradualismo. En España y otros países de Europa, por ejemplo, la unificación de Bolsas se ha hecho en 5 o 6 años. Acá todo es mucho más rápido. Hay que ir de a poco. Eso es lo que los agentes estamos tratando de transmitirle a las autoridades. Nos parece muy bien todo pero buscamos el ajuste fino en algunas cosas.

¿Cómo tomaron la última actualización de los aranceles que hizo la CNV?

Los aranceles se pueden considerar mucho o poco, lo que a nosotros en alguna medida nos llamó la atención es que nos hubiera gustado que el que más gana, más pague y el que menos gana, menos pague. Es decir, no un arancel igual para un banco enorme y para un agente de bolsa chiquito.de