Bull Market compró DolarHoy para convertirlo en la primera casa de cambio online

"Si hoy Banco Nación es el más barato al vender dólares a $ 28,20, nosotros podremos venderlos a $ 28", anticipa Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers (BMB), que acaba de comprar el dominio y la marca de DolarHoy, por lo que el mes que viene relanzarán el sitio con un nuevo diseño, y ya empezaron los trámites para inscribirse en el Banco Central para tener la autorización de la primer casa de cambio 100% online y estima que entre tres y cuatro meses estarán operativos.

Para poder acceder habrá que tener una cuenta en dólares, y en lugar de comprarlos a través del Home Banking, se deberá ir en el sitio del banco a donde dice "transferencias", para mandar los pesos de la cuenta bancaria y, una vez que estén acreditados, se podrá hacer la transacción para luego recibir las divisas en la cuenta en dólares que uno tiene.

"Los bancos tienen un promedio de 3,5% de spread entre la punta compradora y la vendedora y en algunos casos se puede ver diferencia de $ 1,50. Lo que apuntamos nosotros es a achicar ese costo a la mitad, que sea sólo del 1,5%, entonces la gente podrá acceder a dólares al precio más barato del mercado, tanto para comprarlos como para venderlos. Cuanto más gente lo haga y más volumen haya, más se achicará el spread", señala entusiasmado quien acaba de teñirse el pelo de rubio.

Pero la idea que tienen es hacer cross selling, entonces ofrecerán a ese público que pueda invertir esos ahorros en algún tipo de instrumento financiero, ya sea bonos o fondos de inversión dolarizados: "¿Querés invertir esos dólares que compraste?", será la pregunta siguiente a la adquisición de los billeets verdes. "Nuestro enfoque, vocación y esencia es que la gente invierta, no que compre dólares y los guarde, ya que nuestro negocio madre es el broker de bolsa. Somos una empresa familiar que se convirtió en una empresa de tecnología de las finanzas, ya que tenemos hasta un supermercado de fondos comunes de inversión, para que la gente pueda comparar cuál es el de mejor rendimiento", subraya.

De hecho, están más enfocados en contratar desarrolladores que sepan de finanzas que asesores que sepan de inversiones, ya que creen que la tecnología es todo. Incluso, como los perfiles tecnológicos son de los que más sueldo ganan, su perfil de cliente es un hombre de 30 años que se dedica a la tecnología: "Mi costo de tecnología es bajo porque ya tengo todo el know how de BMB instrumentado para la apertura de cuentas vía el on boarding digital, donde se necesita apenas una foto del DNI. Es una operación que, como viene toda bancarizada, tiene un nivel de riesgo bajo", detalla Marra, quien cuenta con 15.000 clientes activos, a quienes también le ofrecerán comprar y vender dólares a un precio menor.

A su juicio, lo que hoy está pasando en el mercado es que cada broker se está especializando en algo: mientras ellos son fuertes en reatil, otros lo son en clientes institucionales, otros en colocaciones, otros en fondos comunes y otros en wealth management.

"La palabra DolarHoy en Google es más buscado que dólar, al punto que el sitio tiene 4 millones de usuarios únicos al mes que se renuevan constantemente, y en picos de volatilidad puede llegar a los 5 o 6 millones", agrega, y se niega a dar conocer el monto de la operación: "Fue a un precio suficiente como para hacer feliz a alguien", se limita en responder uno de los cuatro hermanos que dirigen la firma que aún es presidida por su padre, Daniel, quien delega el día a día en sus hijos Ramiro, Francisco, María Noel y Lautaro. Este último, el menor de todos, desde una oficina en Miami lidera Bull Market Security, donde son brokers dealers y manejan las cuentas de argentinos en EE.UU.