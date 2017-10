Buenos fundamentos en los aumentos de capital de Macro y Galicia

En los últimos meses, cuatro bancos realizaron ampliaciones de capital (follow on): Macro, Francés, Supervielle y Galicia salieron al mercado para capitalizarse. Delphos Investment explicó que estas emisiones "apuntan a financiar el crecimiento observado de activos, debido a la aceleración registrada en préstamos al sector privado, en un contexto en que los niveles de liquidez han comenzado a descender".

Los especialistas destacaron los papeles de Macro y Galicia. "Las estimaciones de beneficio por acción en pesos muestran un crecimiento para finalizar 2017 en 19% para Macro apenas por debajo de la inflación esperada y Grupo Galicia 16% disminuyendo sus beneficios si descontamos impacto inflacionario", afirmó un informe de Research for Traders.

Banco Macro amplió su capital un 13% y recaudó u$s 666 millones a u$s 9 por acción. Desde el punto de vista de los fundamentos, Valeria Azconegui, analista senior de instituciones financieras de Moodys, sostuvo: "Si piensa hacer una adquisición agresiva, este follow on lo deja más confortable. Tiene una rentabilidad impresionante, que viene de su negocio de intermediación y de su cartera de letras y bonos. Además, al ser agente financiero de 4 provincias, tiene asegurado un costo de fondeo más bajo". Desde Research for Traders, en tanto, resaltaron que "el margen operativo de Macro es el mejor de la muestra (38,5%)" y agregaron que la entidad posee el margen neto más elevado, con el 23,53%.

En el caso de Grupo Financiero Galicia, que emitió 110 millones de acciones a u$s 5 cada una y recaudó u$s 550 millones, Azconegui indicó: "Creció muy fuerte en banca individuos y, en términos de capital, era el que estaba más ajustado en comparación con sus semejantes. Este aumento lo deja definitivamente en una posición de mucho confort". Research for Traders, por su parte, destacó que la acción de Galicia fue la de mayor rendimiento en el año (+80%).

Los especialistas también ven valor en los papeles de Supervielle, que luego del debut bursátil de 2016 hizo una emisión secundaria por u$s 342 millones. Para Moodys, este aumento de capital tendrá efectos crediticios positivos, ya que fortalecerá su base de capital, que había experimentado una reducción por el rápido crecimiento de préstamos, y dará apoyo a sus planes de crecimiento. "Creció por encima de la media en banca empresas e individuos y casi se podría decir que está abandonando el lugar de banco mediano: cambió un poco su escala", expresó Valeria Azconegui.

Finalmente, aunque recaudó u$s 400 millones con su aumento de capital, Research for Traders recomendó vender los papeles de Banco Francés debido a que "actualmente su desempeño operativo es inferior a sus comparables bancarios locales". Sin embargo, la consultora destacó que los beneficios por acción de Francés arrojan una mejora mayor al 9% por encima de la inflación.