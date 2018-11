Buenos Aires se prepara para ser la capital blockchain de América Latina

Ellos están convencidos: la tecnología blockchain es el equivalente a la aparición de las locomotoras a vapor en el Siglo XIX y su uso está cambiando, más rápido de lo que el ojo distraído puede apreciar, la forma en que vemos el mundo. Por eso se pusieron al frente en la organización del C20, lo que llaman el evento sobre bitcoin más grande de la región, que mañana abrirá sus puertas en La Rural y por el que se espera que pasen más de 7000 asistentes hasta el sábado.

"La palabra bitcoin refiere a varias cosas: a la red computacional, al algoritmo y a la unidad contable. La gente acepta que sea una innovación tecnológica, acepta que sea un software, pero cuando les decís que es plata se ponen muy nerviosos", dijo Rodrigo Benadon Oks, creador del sitio Cripto247 y uno de los organizadores del evento.

Para desterrar la concepción de las critpomonedas como un activo de especulación, que tomó impulso gracias a la enorme volatilidad que el bitcoin tuvo en los últimos dos años, hablan de un cambio en el paradigma, que va mucho más allá del precio del activo: "Bitcoin es una disrupción tecnológica y sociocultural. En la sociedad para hacer transacciones de bienes, dinero, información siempre necesitamos que haya alguien en el medio como garante. Blockchain, que es la tecnología subyacente de bitcoin, está cambiando el mundo igual que lo hizo la aparición de internet hace 25 años", explicó su socio, Emiliano Grodzki, cofundador de Cripto247 y Chief Strategy Officer en Bitfarms, una de las empresas de minería de bitcoin más grandes del mundo.

La "mesa chica" detrás de este evento coincide en destacar la apertura y la neutralidad de esta red y la potencialidad que tiene para transformar de una vez y para siempre el panorama de inclusión financiera a nivel mundial. "Más de la mitad de la población mundial económicamente activa no puede acceder a una cuenta de banco, porque el costo logístico de ir donde ese individuo necesita, el banco no lo pueden sostener", apunta Grodzky.

Diego Guitiérrez Saldívar, CEO RSK, una red de contratos inteligentes basados en tecnología blockchain, coincide: "La razón fundamental es porque el sistema de análisis de riesgo, que es en lo que está basado el sistema financiero se basa en colaterales. Para poder entrar se necesita tener una casa, un auto, un recibo de sueldo formal, o mínimamente una identidad. Justamente, los excluidos son los que no pueden acceder a estas cosas. Esta internet del valor lo que permite es que creemos identidades reputacionales: tomar el concepto que hace que Uber, Airbnb, Ebay, Amazon, todos los sitios de e commerce sean exitosos y devolverle esa información al usuario. La persona que no tiene ningún valor material, si tiene un valor social muy importante y nosotros ahora tenemos una herramienta donde se puede registrar esa información y devolverle ese valor a las personas", explicó.

En el evento participarán bancos y reguladores locales. La relación del mundo bitcoin con el sistema financiero tradicional es hasta ahora ríspida, pero eso también ha comenzado a cambiar. " Blockchain no va a hacer que desaparezcan los bancos o las instituciones financieras. Pero se van a tener que transformar. Así como en la industria de la música, Emmy ya no existe más, porque no se pudo adaptar y otros cambiaron la concepción de cómo la industria se mueve", sostiene Gutiérrez Saldívar.

Su colega, Gonzalo Blouson, presidente de la ONG Bitcoin Argentina y CEO de Signatura, una empresa que brinda certificación digital de documentos utilizando tecnología blockchain, ejemplifica: "Hace dos años, cuando empezaron a hacerse populares las criptomonedas, con esta suba de valor que nadie podía creer el principal enemigo de esta fuga de capitales de dinero fiat a criptomonedas, eran los bancos", dice y suma: "A los bancos les costaba entenderlo.mi compañía fue invertida por un fondo de inversión argentino que está compuesto por 8 bancos. Hay algo acá, quizás no saben muy bien qué es pero quieren participar en este negocio".