Bruchou lanza banco digital abierto las 24 horas sólo para smartphones

Irreconocible. Sin el saco y la corbata que no se sacó ni un día durante sus 28 años en el Citi, donde ascendió hasta Director General para la Región Sur de Latinoamérica.

En lugar de su attaché, Juan Bruchou lleva una mochila gris al hombro, con revistas de tecnología y su Ipad. No tiene más su despacho inmenso con chimenea, sino que ahora ni siquiera tiene un escritorio fijo. Enchufa su computadora en cualquier lugar que esté libre del loft de Saavedra que hace de oficina del Brubank, donde antes se podrá haber sentado un empleado administrativo, porque cadete ni tienen. No quiere que se publiquen fotos suyas de traje y corbata (que se había publicado en la web de este diario), sino que manda especialmente unas nuevas, donde se lo ve sentado en una escalera del loft, como si fuera un entrepreneur más, en una postura mucho más relajada de lo que se lo veía cuando comandaba el Citi, de riguroso traje y corbata. Es más, sería raro verlo ahora con un saco aunque sea informal, ya que su look es de camisa y sweater, y se rodea de un equipo de jóvenes techies, todos en remera.

No quiere hablar de su oferta por la compra de la cartera minorista del Citi y se fastidia cuando se le menciona a Wanap (el banco digital de Eduardo Eurnekián comandado por Guillermo Francos que ya obtuvo autorización del Central) como el primer banco digital. "Que sea el primero en ser autorizado por el BCRA no significa que sean los primeros en salir. Nosotros saldremos en abril, veremos quién lo hace primero", desafía, entusiasmado con el nuevo proyecto que lleva adelante junto a Diego Pando, uno de los fundadores de Bumeran y sobrino de Santiago Soldati.

"No somos fintech, somos bantech", se diferencia, y pasa a explicar la diferencia: una es una financiera tecnológica y él se considera un banco tecnológico, que está en una categoría superior, ya que apunta a ser el Google o el Facebook de los bancos, mediante una inversión de u$s 15 millones, que aportó junto a un grupo de inversores.

En el evento Crédito Digital, de Road Show, dijo que solicitaron la aprobación del Central, que esperan tenerla en los próximos meses, mientras se enfocan en realizar una gran inversión en desarrollo digital.

"Queremos ser un banco 100% digital solamente para smartphone. Hoy la gente no está contenta con los bancos, quiere algo distinto. Por eso, empezamos preguntando en focus groups cómo querían que fuera ese banco y qué no querían de ese banco. Siempre tomando a la tecnología como parte central de esto, empezamos a desarrollar este banco digital. La tecnología es el core y la parte fundamental de lo que estamos haciendo, por eso es un banco completamente diferente", asegura, y comenta que no van a cobrar nada por la parte transaccional, sino que sólo van a ganar plata cuando otorguen un crédito.

"Ir a la sucursal es algo que la gente no quiere hacer más, por eso toda la experiencia pasará a través del celular. Será a través de una aplicación donde se simplificará todo para el usuario y estará abierto las 24 horas. Va a haber mucha gente no bancarizada que ahora podrá estar bancarizada. Nuestro sueño es revolucionar la manera de hacer banca en la Argentina y en el mundo", augura, entusiasmado con su chiche nuevo.