Brasil y volatilidad financiera internacional, ¿cómo impacta en la Argentina?

La última semana ha sido intensa en materia economía y financiera, con las acciones en Wall Street mostrando mayor volatilidad, acompañada con una visión mas pesimista del FMI sobre el futuro de la economía global. Además, a nivel regional, la victoria de Bolsonaro, en Brasil, acomoda el panorama político en la región y genera otro foco de incertidumbre para la Argentina. Aun así, analistas del mercado ven un escenario positivo para el intercambio comercial con nuestro socio comercial en los próximos años. Es el factor global, sin embargo, el que genera focos de incertidumbre sobre los impactos a nivel local.

En las últimas semanas se intensifican los riesgos sobre una posible escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China (que ya afecta al 45% del intercambio bilateral entre esos países), un recrudecimiento en la reversión de flujos de capitales desde los países emergentes y en vías de desarrollo y mayores riesgos geopolíticos en un contexto de incertidumbre política elevada.

Desde la consultora económica Invecq que dirige Esteban Domecq señalaron que, con respecto al endurecimiento de la política monetaria de los Estados Unidos, el nivel históricamente bajo de desempleo (3,7%) y una posible aceleración inflacionaria en el corto plazo hacen más probable una corrección más abrupta que la esperada por el mercado. "Además, las declaraciones de Trump sobre el manejo de la política monetaria de Powell no hacen más que enrarecer el clima político, aunque difícilmente tengan alguna injerencia concreta sobre el camino elegido por la Fed", advirtieron.

Desde la consultora también remarcaron los comentarios que el Fondo Monetario Internacional hizo en la última semana y señalaron que lo que el organismo internacional de crédito observa es que gran parte de los riesgos globales sobre los que alertaba a principio de año se han materializado o están más cerca de hacerse realidad. “Un crecimiento de las políticas proteccionistas que limitan o encarecer el comercio internacional, condiciones financieras más duras, tensiones geopolíticas y precios de la energía en alza”, indicaron.

Con respecto al precio de los commodities, la institución espera un escenario de estabilidad con una leve tendencia bajista, por lo que no sería esperable un efecto positivo por parte de los precios del comercio internacional para la Argentina. Por otro lado, dentro del mismo informe remarcan que el crecimiento para la economía brasilera, el principal socio comercial de Argentina también ha sido revisado a la baja para el año entrante. “Las expectativas de una aceleración de la economía vecina se siguen demorando y la expansión para 2019 sería solo del 2,4%”, sostuvieron.

Yendo a las consecuencias, desde Invecq entienden que todo este panorama afectará de manera más pronunciada a aquellos países que muestren mayores vulnerabilidades macroeconómicas propias, como un alto déficit fiscal y externo que requiera necesidades de financiamiento importantes. “En este grupo aparece (e incluso se destaca) la Argentina y es ello lo que explica que el país haya tenido que acudir al FMI para conseguir el financiamiento necesario que ya no se encontraba disponible en el mercado. Si bien los números argentinos están en camino a corregirse, aún son preocupantes: el corriente año cerrará con un déficit primario del 2,7% del PBI y total del 5,5% y un déficit externo que rondará el 3,7%”, señalaron.

Con un análisis más a corto plazo, los analistas de Delphos Investment señalaron que, dentro de un contexto global muy complejo, Argentina logró encontrar en Brasil a un salvador. “Se trata de uno de los dos milagros que necesita Macri. El otro es la lluvia. De todas maneras, no pensamos que se venga el caos a nivel global, sino un salto en la volatilidad. Los ratios de valuación en EE.UU. han experimentado una fuerte caída en lo que va del año, lo cual es sumamente lógico al considerar el contexto de suba de la tasa de interés real. Ya estamos en niveles ciertamente razonables, y hasta saludables dentro de un proceso de normalización monetaria”, resaltaron en su informe.

Además, desde la consultora que dirige Leonardo Chialva agregaron que, con respecto a Brasil, “podría ser la nueva niña bonita de los mercados emergentes. Si bien las valuaciones no lucen “regaladas”, existe mucho espacio para mejorar por el lado de los fundamentos económicos”.

Para los analistas de Delphos, Brasil puede ser un factor de empuje para la economía argentina. “Las exportaciones a Brasil cayeron en u$s 4.000 millones respecto del promedio del período 2008-2009 hasta la actualidad y u$s 7.000 MM respecto del máximo de 2013. Según nuestras estimaciones, las exportaciones argentinas a dicho destino podrían crecer en u$s 1.400 millones durante el año 2019. Si además consideramos los u$s 5.200 millones que podría recuperar el campo en exportaciones directas en relación con el 2018, entonces estaríamos frente a un fuerte salto de las exportaciones totales. A eso habría que sumar las mayores exportaciones de productos industriales de origen agrícola”, destacaron.

Por último, con una visión de cautela similar a los analistas de Invecq, desde Delphos entienden que a pesar de que el Gobierno argumenta que se nos vino la tormenta perfecta y por eso Argentina sufrió una crisis terminal, la realidad es que dicha tormenta está recién en formación. “Nos encontramos en la última etapa del ciclo económico global, y es por ello por lo que ajustes accionarios como los vividos esta semana generan mucha preocupación. En principio, no vemos las condiciones objetivas para que se precipite ahora un desplome de los mercados de riesgo pero no hay que desconocer que nos encontramos en una transición desde un mercado guiado por la liquidez a uno que deberá ser regido por los fundamentos. Y como todos los procesos de transformación, no será sencillo”, advirtieron.