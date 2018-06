Brasil: dudas sobre post elecciones llevan al dólar a rozar los 4 reales

El mercado brasileño está atravesado por el nerviosismo a causa de la incertidumbre por el futuro de la economía después de las elecciones presidenciales de octubre, en medio de un contexto global de un dólar fuerte que tampoco ayuda.

El resultado es el tipo de cambio a punto de quebrar la barrera psicológica de los 4 reales, valores que no se registraban desde marzo de 2016, y una bolsa en mínimos del año.

El real cerró 3,92 por dólar, aunque previamente llegó a tocar los 3,9674 por divisa estadounidense, de igual manera, el Bovespa terminó 3,2% abajo, en 73.704 puntos, pero había llegado a perder hasta 6,5%.

Según medios brasileños, existe una "creciente desconfianza sobre el rumbo de la política económica después de las elecciones", incluso cuando todavía no se conocen las listas de los candidatos. Además, especulaban con que el Banco Central podría aumentar aún más las subastas de swaps, vender dólares en el mercado spot directamente o subir las tasas de interés para contener esta tendencias.

De hecho, tras el cierre de los mercados, habló el presidente del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfajn; aseguró que brindarán liquidez a los mercados de divisas y tasas de interés "cuando sea necesario" y que ofrecerá hasta u$s 20.000 millones en contratos swaps cambiarios para fines de la próxima semana, a su vez, no descartó usar las reservas internacionales de Brasil para intervenir el mercado spot de tipo de cambio.

Por otro lado, Mohamed El-Erian, asesor económico jefe de Allianz y colaborador de Bloomberg Opinion, escribió en Twitter que los políticos brasileños se encuentran en una "posición complicada" y que "hay poco margen para el error". Previamente, el gurú financiero había insinuado que Brasil podría ser el próximo "en caer", en referencia a que las monedas de Argentina y Turquía fueron las que más se deprecian en el año en comparación a las demás divisas emergentes.

Es que el real ya es la moneda que peor desempeño tuvo entre sus pares en este trimestre. En las últimas tres ruedas, la divisa brasileña retrocedió 2,4%. Cabe destacar, que ayer el Banco Central de Brasil vendió u$s 2.000 millones adicionales de contratos de swap. El miércoles ya había ofrecido más de u$s 1000 millones, pero la acción de ayer representa casi tres veces los u$s 750 millones que operaba habitualmente.

Por su parte, el índice Bovespa se desplomó un 11% en mayo y lleva una pérdida de 3,8% en lo que va del mes.

Los papeles que más perdieron fueron las empresas emblema de Brasil. Vale bajó un 3%, pese a la suba de los precios del mineral de hierro en China y las acciones preferentes de Petrobras cayeron un 3,5%, aun cuando terminaron en alza los precios del petróleo en el mercado internacional.

Los bancos también fueron muy golpeados. Itaú Unibanco cayó 2,9%, Bradesco retrocedió 1,85%, mientras que Santander y Banco do Brasil se desplomaron un 5,4% y 4%, respectivamente.

En tanto, las acciones latinoamericanas con una alta exposición al real brasileño se acoplaron a la mala performance del Bovespa. Por ejemplo, MercadoLibre, compañía que genera la mayoría de sus ventas desde Brasil y está expuesta a fluctuaciones en su mercado, se hundió 8,3%.