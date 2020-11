Bour: "Lo que hace el Gobierno con la venta de bonos es tirarse un tiro en el pie"

La calma cambiaria se mostraba endeble. Tanto es así que bastó que se ausentaran las "manos amigas" que fortalecían la oferta en el mercado paralelo para que el dólar blue corte con una racha de 12 ruedas consecutivas y se dispare $ 13 en un solo día. Y si bien el contado con liquidación aún continúa alejándose de sus máximos de octubre, los retrocesos recientes se dieron a fuerza de venta de bonos. El mercado nunca lució del todo convencido de que las bajas del dólar paralelo y el financiero fueran duraderas y continúa viendo riesgos de mayor aceleración inflacionaria y de tipo de cambio.

Juan Luis Bour, economista jefe de Fiel, se refirió a éstos y otros temas en una entrevista con El Cronista, en la que afirmó que con la venta de bonos, el Gobierno convalida un nivel de riesgo país altísimo y alertó que con las medidas tomadas hasta ahora no se soluciona el problema sino que permiten acompañar la situación.

El dólar contado con liquidación cayó 17% desde sus máximos. ¿Cuán sostenible es esta baja?

- El escenario está dominado por la cuestión fiscal y la cuestión monetaria asociada a lo fiscal. Estamos frente a un escenario típico de dominancia fiscal para la politica monetaria ya que el déficit fiscal elevado se financia esencialmente con emisión monetaria. En los últimos meses se empezó a poder colocar algo de deuda pero básicamente tenemos exceso de pesos que se tienen que manifestar en brecha cambiaria primero e inflación luego. Hemos visto políticas que han intentado frenar las consecuencias de todo esto pero no se han atacado las causas, las cuales están asociadas con la parte fiscal. Es un escenario en donde empezó a haber preocupación por parte del equipo económico por la situación y reaccionaron subiendo tasas y actuando en el mercado. Con lo que se hizo, no se doma al mercado sino que se va a acompañar la situación que hay.

¿Como ves el canal de transmisión entre la dinámica alcista del contado con liquidación y los precios en la economía real?

- Claramente hay una contaminación de lo que pase en el mercado de cambios con la inflación. No solamente es el contado con liquidación sino el mercado marginal ya que en ultima instancia hay una cantidad de pecios que se forman mirando expectativas. La tasa de inflación de octubre fue elevada y más alta que los meses anteriores. Por un lado vemos que los precios de las importancias se ajustan en niveles más altos, así como también en la construcción y en el sector informal de la economía. El canal de transmisión está dado también por el lado de que hay faltantes de bienes, por lo que vemos un exceso de demanda a estos precios y eso se resuelve con precios más altos cuando no tenés la oferta disponible. A partir de ello creo que vamos a ver una aceleración inflacionaria en parte en noviembre y a partir de diciembre.

¿La baja reciente del contado con liquidación puede demorar algo esa aceleración inflacionaria?

- Influye aunque no hay que olvidar que son saltos que se dan en el tipo de cambio y no hay una cuestión continua como si se ve en el dólar oficial que hay un crawling peg. Hay saltos en el dólar libre que no impactan en los precios inmediatamente pero que si lo hacen a lo largo del tiempo. Las bajas lo que hacen es poner un techo en los precios transitorios, durante un tiempo.

Para bajar al dólar se venden bonos y se vende dólar futuro. ¿Qué lectura hace de esta estrategia?

- El balance del Banco Central les va a comenzar a preocupar cuando hablen con el FMI. En esas reuniones probablemente les van a recordar que la hoja de balance es importante. Por otro lado, se están vendiendo dólar futuro, que es una promesa de emisión a futuro y es uno de los mecanismos de seguro de cambio que se tiene, junto con la venta de bonos dólar linked. El riesgo que hay que se está colocando bonos en el mercado y cuando se entregan esos bonos que rinden más del 15% lo que se está haciendo es convalidar un nivel de riesgo país altísimo. En definitiva lo que se está haciendo es aumentar la oferta de títulos en el mercado, para una demanda que es relativamente limitada.

Así se impide que baje más la prima de riesgo argentina.

- Lo que hace el Gobierno con la venta de bonos es tirarse un tiro en el pie por el tema de bajar la prima de riesgo. No se va a bajar mucho el riesgo país si se pone en circulación títulos que estaban parkeados en otro lado. Financiar déficit con mucha deuda es un mecanismo transitorio y la cuestión básica es si el año que viene se apunta a déficit fiscal del 2,5% o 4,5% del PBI. Esa es una cuestión clave hacia los próximos meses.

Suele decirse que una reestructuración de deuda exitosa es aquella que deja al país en niveles debajo de los 1000 puntos. Estamos en 1350. ¿Qué opinión le merece?

- El canje es solo una parte del problema. Se ha logrado acordar parte de una situación nueva que supone que se va a poder cumplir con esos compromisos asumidos. Por un lado tenemos que acordar con el FMI que si bien es posible, aún queda llegar a un acuerdo. El Gobierno debe convencer al mercado de que no va a defaultear en los próximos dos años al menos. Y la pregunta es ¿que se está haciendo para eso? Por ahora hay algunos movimientos de Economía que son mejores hasta lo que había en septiembre, aunque la cuestión sigue indefinida. De esta manera, creo que se hizo un acuerdo que puede considerarse exitoso en la medida en que se pueda convencer a todos que pueda haber una salida a una prima de riesgo por debajo de 1000 puntos. Esa es la situación en la cual el Gobierno comienza a emitir deuda y que de alguna manera te haga sostenible el programa. Todo eso todavía esta por verse.