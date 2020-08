Bonos y acciones se dispararon por renovado optimismo sobre el canje

El rumor estalló pasado el mediodía. La posibilidad de que el Gobierno argentino vuelva sobre sus pasos y alcance un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda cobró fuerza en minutos y alcanzó para revertir la tendencia negativa con la que habían iniciado la semana los activos financieros locales.

Si bien aún no hubo pronunciación oficial al respecto, los trascendidos bastaron para que tanto los bonos soberanos en dólares como las acciones de las compañías argentinas dejaran atrás las pérdidas y comenzaran a avanzar con fuerza.

“Hay rumores muy fuertes de que habría un deal en la zona de u$s 54,3 a u$s 54,9. El mercado compró esta historia y eso explica este rally del equity que estamos viendo hoy, aunque cabe recordar que el mismo se da desde niveles bajísimos. La lógica económica y financiara sería que se llegue a un acuerdo, pero no hay nada oficial aún”, analizó Federico Furiase, director de Eco Go.

“Si se confirma la expectativa de un canje con los principales acreedores adentro y altas chances de tener un canje que activen las CACs todavía le queda upside al equity porque parte de niveles muy bajos en dólares. La brecha también puede bajar algo más y los precios de los bonos podrían acercarse a la zona de u$s 55 los cortos y u$s 50 los largos, si además hay expectativas de un nuevo acuerdo con el FMI”, sumó Furiase.

Visión similar aportó el analista financiero Christian Buteler. “Lo que estamos viendo es una reacción hacia el rumor de que puede haber un cierre, que Argentina y los grupos de acreedores dividirían la diferencia. Hasta ahora es solo el rumor, pero evidentemente es un rumor en el que el mercado cree, dada la reacción. En media hora pasaste de tener los ADR de bancos cayendo 2% a tenerlos con una suba de 4%, y después creciendo hasta 14%. Es un rumor fuerte, que algún grado de veracidad parecería tener. Pero hay que esperar los comunicados oficiales”, dijo. Y añadió: “Sería un buen paso. Siempre sostuve que el peor desenlace, la peor opción, es no acordar”.

Tras exhibir caídas de hasta 3%, los bonos soberanos en dólares se tiñeron de verde y mostraban mejoras de hasta 4,5%. Aquellos emitidos bajo ley extranjera treparon entre 2,6% y 4% a lo largo de toda la curva, mientras que aquellos que operan bajo ley local ofrecían un comportamiento similar. Allí los crecimientos llegaron hasta 4,6%, liderados por el Bonar 2037.

Los bonos en dólares dejaron atrás los rojos iniciales y escalaron con fuerza. Fuente: Bloomberg.

Este nuevo escenario de los bonos en dólares se reflejó también en el riesgo país. El índice que mide JP Morgan, que llegó a escalar este lunes por encima de los 2300 puntos, perdía 150 unidades y descendía así hasta los 2119 puntos básicos, su nivel más bajo en más de cinco meses.

El riesgo país también reflejó el cambio de humor del mercado. Fuente: Rava.

La posibilidad de que las negociaciones se reencauzaran había sido anticipada esta mañana por los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI). "Las negociaciones al parecer se mantienen abiertas y no se rompieron. La pelota está, claramente, del lado del Gobierno. Mientras tanto, a sólo un día de que finalice el plazo de la oferta de reestructuración, con las últimas declaraciones de Guzmán, el mercado ya descuenta una nueva prórroga al próximo 28 de agosto", había expresado la firma en un informe.

Reflejo en acciones

Menos tardaron aún las acciones de las compañías argentinas en reflejar esta renovada expectativa que se adueñó del mercado. Hacia las primeras horas de la tarde, los adrs locales iniciaron una vertiginosa suba que se sostuvo hasta el cierre de la rueda. Escalaron hasta 6,75% en promedio y anotaron alzas de hasta 12,5%, encabezados por los papeles de Transportadora de Gas del Sur y el Banco Supervielle.

Vertiginosas subas entre las acciones locales en Wall Street.

La tendencia también se replicaba en la plaza bursátil local. El S&P Merval dejó los retrocesos iniciales y creció 6,6% este lunes, hasta los 52.504 puntos. Dentro de la Bolsa local, las subas llegaban hasta 11,5%, lideradas por los papeles del Grupo Supervielle. Pampa Energía, con un alza de 11%, y el Grupo Financiero Galicia, que escaló 10,8%, completaron el podio de mejores rendimientos.