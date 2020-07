Bonos y acciones operaron mixtos a la espera de definiciones en torno a la deuda

Los bonos argentinos en Nueva York volvían a operar con leves avances este viernes a la espera de mayores novedades en relación a un posible acuerdo entre el Gobierno y los acreedores para reestructurar la deuda. Si bien moderada, esta expectativa de que la negociación llegue a buen puerto se imponía por sobre el escenario global adverso e impulsaba nuevas mejoras para la renta fija argentina, que opera al alza en los distintos tramos de la curva.

En la parte corta de la curva, los Globales 2021, 2022 y 2023 avanzaban 0,98%, 0,39% y 0,18% respectivamente. En el tramo medio, en tanto, los bonos a 2026, 2027 y 2028 exhibían mejoras respectivas de 0,46%, 0,67% y 0,94%. Finalmente, en la parte más larga de la curva, los bonos también operan en verde, ganando 0,78% en el caso del Bonar 2046, 0,74% en el del bono a 2048, y 0,79% en el del centenario.

Cierre de semana positivo para bonos ley Nueva York. Fuente: Bloomberg

Distinto era el comportamiento, en cambio, para los bonos en dólares que operan bajo ley local. Allí la mayoría de los títulos se encaminaba a cerrar la semana en rojo, aunque los retrocesos no eran profundos. Cedían un 0,7% en promedio, y caían hasta 1,9% encabezados por el PARA.

Ante este comportamiento mixto de los bonos soberanos en dólares, el riesgo país se mantenía estático este viernes. El índice que mide JP Morgan se mantenía en 2224 puntos básicos.

Tras un inicio alcista, el riesgo país retornó a 2224 unidades. Fuente: Rava.

Desde Portfolio Personal Inversiones explicaron que los inversores mantienen ciertas sensaciones de optimismo con mayores expectativas de que finalmente se logre un acuerdo de reestructuración de la deuda.

“La última propuesta conjunta de los acreedores achicó las distancias con el Gobierno, y eso mejoró el sentimiento del mercado local en las últimas ruedas. Distintas fuentes indican que el ministro de Economía, Martín Guzmán, continúa analizando las condiciones legales en relación a las garantías que desde los grupos de acreedores exigen. No obstante, desde el Gobierno siguen mostrando cierta inflexibilidad para salvar la diferencia financiera de apenas u$s 3, donde se estima que si ambas partes ceden en porciones similares (u$s 1,5), podría llegar a haber un entendimiento”, afirmaron.

Según se sabe, las distintas partes continúan sus negociaciones en relación a posibles cambios en las cláusulas antibuitre y las de reasignación.

Los analistas de Quinquela Fondos explicaron que la contraoferta presentada por el grupo de acreedores cumple dos características importantes para ayudar a que se cierre el acuerdo.

“Por un lado agrupa a una parte relevante de los acreedores (que hasta ahora presentaban propuestas independientes) y si bien implica un esfuerzo mayor que la oferta argentina, entendemos que se mantiene dentro de un escenario de razonable sustentabilidad fiscal de largo plazo. Implica un desembolso algo mayor, pero una resolución exitosa ayudaría a atenuar ese impacto favoreciendo el crecimiento económico por arriba del escenario base planteado por el Ministerio de Economía y por lo tanto aumentaría la capacidad real de pago”, dijeron desde Quinquela.

Desde este contexto, los analistas de la compañía entienden que están dadas las condiciones para que se pueda lograr un acuerdo (en algún punto intermedio) y cerrar esta dificultosa negociación de manera definitiva.

“Esa noticia positiva es condición necesaria para que se comience a reestablecer la confianza del mercado y mejore el valor de los activos argentinos, pero no es suficiente. Se tienen que dar otras condiciones. El primer punto que faltaría sería el de cerrar un acuerdo con el FMI, que sirva para estirar los vencimientos previstos para los próximos años y de esa manera se pueda avanzar en el armado de un programa económico que se acomode a las exigencias financieras que resultarán de las negociaciones que se están llevando a cabo. Desde la perspectiva actual, estamos en un escenario que todavía presenta riesgos, pero está claro cuál es el camino que se debe seguir para que los títulos argentinos coticen en valores alineados a los de otras economías emergentes”, advirtieron.

Acciones mixtas

El comportamiento mixto no se limitaba solo a la renta fija local. Entre las acciones, y pese a un inicio poco prometedor, el comportamiento también era heterogéneo.

En Wall Street, donde el Dow Jones, el selectivo S&P 500 y el Nasdaq cerraron la última rueda de la semana con rojos respectivos de 0,68%, 0,62% y 0,94%, los adrs locales anotaban más caídas que ascensos y cedían 0,4% en promedio. Las pérdidas llegaban hasta 2,6% liderados por Corporación América. Mientras que en el otro extremo se destacaba IRSA, con una suba de 2,7%.

Mayoría de pérdidas para las acciones locales en Wall Street. Fuente: Rava.

Distinto fue el escenario en la plaza bursátil local. Tras haber alcanzado ayer los 50.000 puntos por primera vez en la historia, el índice S&P Merval se desacopó del comportamiento de las Bolsas externas y creció 0,41%, hasta los 48.605 puntos.