Bonos y acciones iniciaron la semana mixtos, en un contexto marcado por la incertidumbre

La deuda argentina inició la semana operando con ligeras subas en los distintos tramos de la curva soberana. Sin embargo, los bonos soberanos en dólares emitidos bajo ley extranjera fueron perdiendo impulso con el correr de la rueda, y finalizaron operando en ambos sentidos. La atención del mercado sigue centrada en la presión cambiaria y en la pérdida de reservas, al tiempo que abundan las dudas respecto al impacto que tendrán las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno.

El mercado de bonos dejó leves avances y retrocesos este lunes. Las mejoras se concentraron en la parte más corta de la curva, con el Global 2029, 2030 y 2035, anotando mejoras respectivas de 0,21%, 0,25% y 0,19%. En el tramo más largo, en cambio, los bonos a 2038, 2041 y 2046 dejaron pérdidas mínimas, y firmaron rojos respectivos de 0,05%, 0,02% y 0,08%.

La dinámica de los bonos coincide con la evolución del riesgo país que se sostiene en la zona de los 1350 puntos. De esta manera, el índice se ubica un 25% por encima de los niveles alcanzados tras el canje de deuda a comienzos de septiembre.

Las medidas económicas no calman el mahumor

El pesimismo en el mercado se mantiene. Tanto el torniquete cambiario como las últimas medidas del Gobierno no cayeron del todo bien entre los inversores. De esta manera, se puede observar cómo las distintas variables se han deteriorado de forma significativa desde mediados de septiembre, cuando se aplicó el súper cepo.

La confianza se erosionó causando una salida de u$s 1232 millones en depósitos en dolares de los bancos, lo cual empujó también a la baja a las reservas brutas del Banco Central (BCRA), que cayeron u$s 1241 millones, hasta u$s 41.254 millones. La mayor represión financiera causó un salto del dólar contado con liquidación, que escaló 12%. También provocó que el dólar blue suba casi $16 desde mediados de septiembre a la fecha y que la brecha pase de niveles de 75% a más del 93%. Los bonos en promedio cayeron un 16% desde mediados de septiembre, al igual que el S&P Merval, que cae un 18% medido en dólares.

Los analistas de Buenos Aires Valores explicaron: “Resulta claro que todavía está lejos de ser resuelto el problema de caída de reservas internacionales con ventas del BCRA y de brecha cambiaria creciente. Este es un problema que debe ser solucionado en el corto plazo (las mismas autoridades denotan preocupación por estos temas al tomar tantas medidas tan seguidas y dar entrevistas en medios de comunicación expresando sus intenciones). Por lo tanto, creemos que es probable que en los próximos días continúen nuevas medidas”.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) agregaron que los nuevos lineamientos monetarios del Banco Central y las últimas medidas anunciadas por el Gobierno poco ayudan a calmar las expectativas negativas que predominan en el mercado local. Además, indicaron que el mercado fue descontando las posibles medidas antes de los anuncios, en medio de un clima de rumores y trascendidos varios. Como finalmente no hubo sorpresas, tampoco hubo gran "decepción". Pero menos aún, una visión que permita revertir al menos parte del humor negativo con el que hoy se convive.

“La reducción transitoria de las retenciones busca ser un incentivo para la liquidación de los exportadores, pero la baja de apenas tres puntos porcentuales en el caso de la soja durante el primer mes tiene sabor a poco. Ello, entendiendo que la brecha cambiaria se mantendrá alta, aun con la suba de las tasas y en el marco de una menor previsibilidad en el movimiento del tipo de cambio oficial. Sí se cree, igualmente, que la aceleración en el ritmo de devaluación será insuficiente y no se logrará reducir las presiones sobre las reservas internacionales. Sin atacar el problema de fondo, son medidas que sirven para ganar algo de tiempo, pero no eliminan las tensiones cambiarias”, explicaron desde PPI.

La mala noticia es que, de no frenar el pesimismo en el mercado, las variables financieras podrían continuar deteriorándose hacia adelante. Esto es, más brecha cambiaria, más salida de depósitos, más pérdida de reservas, y mayor debilidad de la deuda.

Carlos De Nevares, vicepreseidente y analista senior de Moody’s Local Argentina, dijo que las últimas medidas económicas resultan insuficientes. “Las medidas anunciadas el jueves pasado por el Gobierno argentino para frenar la caída de las reservas del BCRA no tendrían suficiente impulso para cambiar el actual humor del mercado. Con esto creemos que el flujo actual de retiro de depósitos en moneda extranjera continuará, dada la falta de confianza existente en el mercado. Sin embargo, prevemos que los actuales niveles de liquidez existentes en las entidades abastecería dicha demanda sin inconvenientes", consideró.

"Al 29 de septiembre los depósitos a la vista y cajas de ahorro en dólares totalizaron la suma de u$s 13.335 millones, un 7,6% (u$s 1100 millones) menos desde la implementación de las últimas restricciones cambiarias”, agregó De Nevares.

Finalmente, desde Grupo SBS expresaron que los anuncios de mediados de septiembre apenas lograron moderar las ventas de divisas del BCRA y estuvieron lejos de llevar a la entidad a volver a acumular reservas.

“A diferencia de oportunidades anteriores, el BCRA reveló que el paquete de medidas iría acompañado de una mayor tasa de devaluación del tipo de cambio, adecuándose a las necesidades de la coyuntura. Las declaraciones del BCRA sugieren que se podría acelerar la tasa de devaluación hasta que se logre poner un freno al drenaje de las castigadas reservas netas, algo que las autoridades esperan que permita crear un “puente” hasta que comience la temporada alta de exportaciones agropecuarias en abril. La estrategia no está exenta de riesgos ante la magnitud de los desequilibrios acumulados y la acotada posición de reservas netas, aunque parece superadora de las anteriores. Ahora, habrá que ver si el BCRA logra sostener una tasa de devaluación que vaya reduciendo la inconsistencia monetaria-cambiaria”, dijeron.

Tendencia mixta en acciones

Los primeros negocios de la semana también dejaron un comportamiento dispar para la renta variable local. En Wall Street, donde los índices de referencia crecieron entre 1,7% y 2,3%, los adrs operaron en ambos sentidos. Las subas llegaron hasta 4,7% y estuvieron encabezadas por los papeles de Globant, mientras que los retrocesos llegaron a 4,3%, liderados por Irsa Propiedades Comerciales.

En la Bolsa porteña, la valuación en pesos de las acciones se vio impulsada por el avance del tipo de cambio implícito, por lo que el índice S&P Merval creció 1,42%, a 44.273 puntos.