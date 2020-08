Bonos y acciones, con resultados mixtos, recuerdan las dificultades que vienen

El mercado continúa acomodándose a este nuevo escenario que planteó el acuerdo entre el Gobierno y los acreedores para reestructurar la deuda. Es que a los significativos avances de los activos financieros locales –concentrados en las horas previas y posteriores al anuncio del acuerdo– le siguieron leves correcciones en el cierre de la semana. Una suerte de recordatorio de que las dificultades que enfrenta la Argentina no se disiparon con el éxito de las negociaciones.

Mientras el Gobierno y los bonistas afinan los detalles finales del acuerdo anunciado hace una semana, los bonos soberanos en dólares reingresaron este lunes en terreno positivo. Los títulos emitidos bajo ley extranjera treparon hasta 0,7%. Para los que operan bajo ley local, en tanto, la tendencia también fue mayormente positiva, con subas de hasta 0,6% lideradas por el DICA.

Leves avances de los bonos en dólares ley extranjera. Fuente: Bloomberg.

“La reacción inmediata del mercado al acuerdo con los acreedores, sin gran sorpresa, fue positiva en los distintos activos financieros locales. No obstante, no es un movimiento que podemos calificar como una tendencia sostenible. De hecho, tras este puntual comportamiento, hubo toma de ganancia en acciones y nueva presión alcista sobre la brecha, mientras tanto, los bonos en dólares, ganaron entre 6/8% a lo largo de la semana, para promediar niveles de u$s 46/48 y ajustarse así un poco más al VPN de la oferta. De hecho, aún tras el rally observado, éstos siguen reflejando un potencial upside del 10/12% con respecto al VPN de u$s 54,6 que se ofrece, si se considera una exit yield del 10%”, analizó Porfolio Personal Inversiones (PPI) a través de un informe.

“Con la aprobación de la deuda ley local en el Congreso y muy cerca de lograr así reestructurar la totalidad de la deuda privada, el foco se traslada al proceso de negociación con el FMI. El Gobierno deberá empezar a negociar una deuda de u$s 44.000 millones que comienza a amortizar a partir del 2021, con importantes vencimientos en 2022 y 2023 (cerca de u$s 18.000 millones por año)”, agregó el trabajo.

Pese a esta mejora de los bonos, el riesgo país se mantuvo prácticamente neutro, apenas por debajo de los 2100 puntos. El índice que mide JP Morgan cedió 8 unidades hasta los 2083 puntos.

El riesgo país se mantuvo prácticamente neutro este lunes. Fuente: Rava.

Distinto fue el escenario, en cambio, para la renta variable local. Pese a haber iniciado la jornada con tono positivo, las acciones de las compañías argentinas se tiñeron de rojo y cerraron con mayoría de retrocesos tanto en Buenos Aires como en Wall Street.

En Nueva York, donde los índices de referencia operaron mixtos, los adrs locales cayeron casi un 2% en promedio y anotaron pérdidas de hasta 5,8% en una rueda en la que sobresalió el retroceso de Mercado Libre, que acompañó la tendencia de las acciones tecnológicas a nivel global pese a haber presentado este lunes números positivos en su balance del segundo trimestre del año.

Tendencia negativa para las acciones locales en Wall Street. Fuente: Rava.

En sintonía, la plaza bursátil local cerró en rojo la primera rueda de la semana. El índice S&P Merval de la Bolsa porteña perdió 0,28% hasta los 52.180 puntos, aunque la caída se vio amortiguada por un nuevo avance del tipo de cambio implícito.